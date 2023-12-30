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財經簡訊

財經新聞組／整理

輝達將在中國推出低效晶片

晶片巨頭輝達將在中國推出性能較低的遊戲處理器調整版本，以符合美國的出口限制。根據輝達官網針對中國消費者的產品頁面顯示，新的Nvidia RTX 4090D將於1月推出，該晶片組的「CUDA」(統一運算設備架構)核心比正式版本少了11%。RTX是輝達的高級遊戲繪圖晶片(GPU)系列。該公司的CUDA架構本質上是相當於CPU核心的GPU。該公司發言人告訴《路透》，該晶片的設計「完全符合美國政府的出口管制」。

A&F今年漲幅創上市來新高

截至28日收盤，Abercrombie & Fitch Co.今年來股價上漲281.4%，為1996年上市以來最佳年度表現，也使該公司成為史坦普500指數中表現最好的股票，甚至擊敗人工智慧(AI)寵兒輝達接近240%的漲幅。穩健的業績也提振了Abercrombie今年的股價。該零售商第3季銷售額不僅強於預期，還再次提高全年淨銷售額財測。

聯合健康集團出售巴西業務

聯合健康集團已同意將其在巴西業務出售給私人投資者，並將提列與此次出售相關的約70億元費用。媒體上周報導，聯合健康集團已同意將其巴西子公司Amil出售給商人塞里皮耶里費洛(Jose Seripieri Filho)，他是巴西健康保險公司Qualicorp的創始人兼前執行長。消息人士指出，塞里皮耶里費洛的出價約為25億雷亞爾，約5億1524萬元。

法拉第未來獲那斯達克示警

電動車新創公司法拉第未來智慧電動公司發布文件披露，收到那斯達克交易所通知，指稱其未能符合最低收盤價為1元的上市規則要求。該公司28日收盤價為26分，該公司必須在6月25日之前將股價連續至少10天提高到規定水準以上，以重新獲得繼續掛牌資格。

蘋果今年股價 七巨頭中最遜

蘋果股價在2023年上漲，但其表現卻被所有大型科技同業所超越，因為該公司的營收連續4季下降。這是蘋果自2001年網路泡沫破滅以來最長的連降紀錄。截至28日收盤，蘋果股價今年上漲49%，超過那斯達克指數44%的漲幅。然而輝達今年上漲2倍多，Met上漲近200%。特斯拉上漲一倍多，亞馬遜上漲 83%，Alphabet上漲59%，微軟上漲57%。

輝達 晶片 巴西

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