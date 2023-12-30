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史指年底連漲9周 年升24%

財經新聞組／綜合報導
美股2023年表現大放異采，道指創新高、史指年漲24%、那指3年來最佳。（路透）
美股2023年表現大放異采，道指創新高、史指年漲24%、那指3年來最佳。（路透）

美股收盤小幅下跌，但隨著通膨放緩、經濟保持強勁以及聯準會暗示結束升息行動，史坦普500指數2023年收盤時驚人地上漲24%。

史指年底連續9周上漲，為2004年以來的最佳連漲紀錄。大型科技股在AI熱潮推動下，將那斯達克綜合指數推升至2020年以來最佳的全年走勢。

史指下跌13.52點或0.28%收4769.83點，全年上漲24.2%。該股始終未能創下新的歷史新高，距離2022年1月創下的歷史收盤價4796.56點僅差不到9點或0.2%。

其他方面，道瓊工業指數下跌20.56點或0.05%收3萬7689.54點；全年漲幅達13.7%，並創下收盤新高。那斯達克指數小跌83.78點或0.56%至1萬5011.35點，全年上漲43.4%，創2020年以來表現最好的一年。

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「史指過去8周左右的時間裡表現相當驚人，因此我對過去幾天的走勢有所放緩並不感到驚訝。」

與史指一樣，道指和那指本周分別上漲0.8%和0.1%，創2019年以來最長單周上漲趨勢。

在經歷艱難的2022年後，今年股市出現反彈。今年大部分的動力圍繞著人工智慧(AI)的興奮推動了輝達和微軟等「七巨頭」股票的大幅上漲。雖然平均股票在利率上升的情況下陷入困境，並推動以科技股為主的那指表現出色，而這種熱情提振了股指。

但隨著聯準會暗示可能結束升息，甚至明年可能多次降息，10年期公債殖利率從10月底的5%以上跌至29日的不足3.9%。投資人對美國經濟可能避免衰退的「軟著陸」也變得更有信心。

因此，市場漲勢在第4季擴大，以工業為主的道指本月已創下一系列歷史新高。小型股羅素2000指數12月漲幅超過12%，創2020年11月以來的最佳單月表現，也創下2020年第4季以來的最佳單季表現。

由於地緣政治風險以及聯準會將開始降息的預期，投資人紛紛湧向貴金屬作為避風港，黃金價格在2023年飆升。黃金全年上漲13%，於12月4日觸及歷史新高2135.5元。

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