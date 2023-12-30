庫存上升 明年汽油價格將續跌

分析師預測，隨著全球煉油能力的躍升和美國汽油庫存過剩壓低零售價格，美國車主預計2024年汽車燃料成本將連續第二年下降。

根據價格追蹤機構GasBuddy.com的年度展望，明年全美平均零售汽油價 格可能會下降13分至每加侖3.38元。

根據最新的短期預測，美國能源資訊署(EIA)預計明年的平均汽油價格將下降17分。

較低的汽油費用可以讓消費者有更多錢花在其他地方，並可能協助美國避免明年的經濟衰退。2022年6月，全美汽油平均價格首次突破每加侖5元，通膨率升至40年來的最高紀錄。

智庫經濟諮商會本月發布的報告顯示，汽油價格下跌讓美國消費者信心在12月升至5個月高點，促使許多消費者計劃在未來6個月內購買機動車輛、房屋和主要家電。

GasBuddy分析師迪哈恩(Patrick De Haan)表示：「汽油價格確實凸顯出美國人對經濟的看法。這是一種每個人都知道價格的商品，無論是否需要它。」

EIA數據顯示，自11月中旬以來，美國燃料庫存迅速增加。自11月17日以來，煉油廠增加超過1000萬桶汽油庫存。

EIA表示，在美國中西部，汽油庫存處於2022年4月以來的最高水平，而該地區的煉油廠利用率上周攀升至有記錄以來的最高水平。

EIA本月稍早表示：「美國汽油庫存目前高於去年同期，預計2024年1月也是如此。」

在此同時，中國、印度 、墨西哥 、中東和奈及利亞今年將新增煉油產能超過每日100萬桶。

迪哈恩表示：「全球煉油量持續改善，提高產能並讓人們安心，今年創紀錄的價格將不會出現。」