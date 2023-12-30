銀髮海嘯來襲 房屋供應將增

隨著利率 飆升、買家觀望、賣家惜售，過去一年多美國房市幾乎陷入停滯，而有限的供應使得房價 仍居高不下。

然而專家指出，嬰兒潮世代正在變老，他們將開始以更快的速度縮小住房面積，這將令房價下跌。

因預測2008年房市崩盤而被譽為「華爾街先知」的分析師惠特尼(Meredith Whitney)表示，隨著嬰兒潮世代轉向較小的房屋，他們將釋出房屋庫存，從而給市場帶來一波供應潮。

她指出，「一個很重要的人口趨勢是美國的老化，也就是所謂的『銀髮海嘯』，每天有1萬人邁入65歲。到2030年，整個嬰兒潮世代都將超過65歲。」「那將占美國總人口的20%。」

市場上更多的房屋供應將有助於降低房價。過去幾年，大規模的供應緊縮推動房價升至歷史高點。

惠特尼說，「你會看到新的房屋建商建造更多經濟適用房，你會看到房屋價格下降。」就目前而言，基於對未來房價的走勢預判，她建議千禧世代暫緩買房，並建議嬰兒潮世代趁現在出售房子。

目前美國房價仍處於高點。房貸利率雖也處於多年高點，不過過去一個月一直在下滑。

抵押貸款 巨頭房地美本周表示，30年期固定貸款平均利率為6.61%，低於上周的6.67%。