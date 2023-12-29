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電動車市降溫 車廠投資喊卡

編譯任中原／綜合報導

今年美國電動車銷售量成長速度碰到路障，整個汽車產業都備受衝擊。由於美國消費者對改開電動車仍猶豫不決，使一些汽車廠商延後電動車投資計畫。

華爾街日報（WSJ）報導，美國今年1~11月電動車銷售量快速增加，成長率超過整體汽車市場，成長速度卻比過去幾年減緩。今年下半年銷售停滯，業界主管認為是因為電動車價格相對較高。11月每輛新電動車平均售價為61,688美元，汽油車為44112美元。

經銷商表示，一年前電動車賣得比傳統車還快，但現在出售一輛電動車的時間平均比傳統車多三周，造成庫存增加。電動車買氣降溫，將對汽車業者及電池廠商造成壓力，因而使車廠重新評估投資計畫。

汽車業者指出，電動車需求面臨的挑戰之一，是在各地銷售情況不均，且集中在少數各州。今年7~9月加州近25%新車銷售量為電動車，但通用及福特總部所在地的密西根州，電動車銷售比率僅略高於3%。

今年全美1~9月電動轎車及卡車銷售量的前十名城市中，有六名落在西岸地區，且其中加州就占四名，因為當地充電設施較完備。

汽車業者已提供折扣及利率較低的車貸給電動車買主。去化不暢，也使電動車新車價格下跌，而二手電動車跌幅更遠大於傳統汽車。

美國電動車銷售量成長速度遠遜於中國及歐洲。中國第3季賣出的新車中，近27%為電動車，歐洲為15%，美國僅8%。

汽車業主管及分析師表示，缺乏平價車款是電動車成長的一大阻力；預料2025年將有更多的平價電動車款陸續上市，平均車價將降到35000~40000美元，相信屆時銷售量將加速成長。

電動車 加州 投資

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