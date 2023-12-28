一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

美股2024年展望樂觀。（路透）

美國股市狂野上漲的2023年即將結束，史坦普500 指數距離歷史新高價位近在咫尺，投資人也對2024年展望一片樂觀。

鑑於美國聯準會（Fed）暗示升息可能已經結束，市場日益關注貨幣政策以外的風險，例如經濟前景、企業盈利和明年11月的美國總統大選。

投資人面臨的一項關鍵挑戰，將是評估Fed升息周期的滯後效應，這也導致華爾街策略師對明年股市走向看法分歧。當然，許多策略師在2023年就預測失準，原本估計2023年股市會厄運連連，都沒料到在地區銀行風暴、經濟衰退憂慮、利率攀抵數十年來高點之際，史坦普500指數還能大漲超過24%。

以下為彭博資訊2024年美股交易需要留意的五大主題：

最近幾個月，市場愈來愈相信聯準會將在2024年年中之前開始降息，支撐了美股。市場正在消化時間更早、幅度更深的降息，利率交換市場押注Fed明年將降息約150個基點（6碼），是Fed官員預測降幅的兩倍。

史坦普500指數距離2022年1月3日創下的歷史收盤高點不到0.5%。12月19日發布、訪調約20位分析師的報告顯示，分析師平均預期史坦普500指數2024年底的平均價位為4833點，只比目前水準高出1%左右。

大型科技公司成長狀況：

隨著人工智慧（AI）熱潮升溫。截至上周，輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司字母、臉書母公司Meta Platforms及特斯拉等科技七巨頭，共為史坦普500指數今年來的漲幅貢獻了64%。彭博彙編的數據顯示，這七大巨頭明年獲利預估將成長22%，是史坦普500指數整體獲利增幅的兩倍。關鍵問題是，這種樂觀預期已反映在股價的程度有多高，特別是在經濟軟著陸預期增強的背景下。

Navellier合夥公司的分析師Louis Navellier認為，進入2024年，科技七巨頭中，蘋果以外的其他六檔都看起來不錯，如果蘋果沒有提振獲利的先進產品或技術，明年可能只能坐視其他科技大公司股價大漲。

歷史顯示，美國有現任總統競選連任的大選年，美股平均漲幅接近13%。美國總統拜登（圖右）2024年將爭取連任。（路透）

美國總統大選：

歷史經驗顯示，美國現任總統競選連任的大選年，常是股市利多。股票交易員年鑑（Stock Trader's Almanac）顯示，1949年來，史坦普500指數在這些大選年的平均上漲近13%。若在沒有現任總統參選的大選年，史坦普500指數表現通常欠佳，平均跌1.5%。

前一種情況下，股市上漲的部分原因是，現任總統通常會在大選投票前實施新政策或推動降稅，以提振經濟和信心。

日本央行 、中國和印度等亞洲風險：

在日本央行超寬鬆政策和日圓疲軟的刺激下，日經225指數今年一度漲到30年高點，但漲勢可能在2024年初面臨阻礙。日本是舉世最後一個維持負利率的國家，三分之二的經濟學家預測，日本央行將在明年4月前，進行2007年以來的首次升息。

看多中國的投資人2023年又經歷令人失望的一年。投資人2024年將關注全國人大會議和中共中央三中全會，以探尋北京2024年的經濟成長目標及財政刺激的線索。

印度是一大看漲亮點，正在各種重大製造業合約取得大豐收，並增加基礎設施建設開支，成為中國的替代選擇。

歐洲央行（ECB）與英國央行決策：

道瓊歐洲Stoxx 600指數正逼近兩年來的最高水準，由於中國可能刺激經濟，對亞洲有高度鋪險的景氣循環類股票，可能是歐股能否進一步上攻的關鍵。

彭博數據顯示，歐洲企業獲利雖可能因經濟疲軟而承受壓力，但分析師普遍預期，受惠於利潤上升，道瓊歐洲Stoxx 600指數2024年整體獲利將成長約4%。債市預期ECB明年4月降息，也有望進一步提振歐股。

英國的通膨率在七大工業國集團（G7）位居前段班，因此英國央行寬鬆政策的步調預料會晚於Fed與ECB。

▼紐約時報：商業年度新聞

影片來源：世界新聞網 一洲焦點