2023晶片營收龍頭 輝達呼聲高

晶片 產業龍頭可能就要易主。借助人工智慧(AI )熱潮，輝達 營收可望超越三星和英特爾。

根據Benzinga Pro數據，輝達預計今年第4季營收爲200.4億元，不僅超出市場預期，甚至還超過業界半導體巨頭台積電的第4季營收財測。

市場研究公司QUICK FactSet分析師指出，截至2024年1月的財年，輝達可望在2023年全年實現創紀錄的588.6億元營收，同比成長118%。

相較之下，三星電子半導體部門全年營收預計下降34%至490億元。英特爾同期營收預計將下降14.5%至539億元。AMD預計全年營收從2022年的236億美元降至226.3億元。

年初至今輝達股價已經飆升234%，是今年史坦普500指數表現最佳股票。

長期以來，英特爾和三星電子一直在晶片產業占據領導地位。根據市場研究機構Gartner的數據，從1992年到2017年的25年間，英特爾占據半導體營收第一的位置。2017年之後三星電子奮起直追，與英特爾展開晶片營收王冠的爭奪戰。2022年，三星電子終於登上寶座。

但AI的蓬勃發展改變了這個格局。隨著2023年AI熱潮，輝達緊跟潮流，晶片銷量大幅成長，成為美股最大贏家。

AI的爆發始於ChatGPT聊天機器人的流行。成千上萬的輝達AI加速器晶片組支援大多數生成模型。輝達第2季營收增加一倍多至103億元，第3季營收成長206%至181.2億元，反映出市場對其AI晶片的強勁需求。

而輝達也未安於現狀。雖然在AI晶片方面擁有優勢，但隨著眾多競爭對手紛紛追隨AI熱潮的腳步，輝達並沒有高枕無憂。

本月初，輝達主要AI晶片競爭對手AMD推出兩款旗艦AI晶片，正式與輝達正面對決。英特爾本月表示，為了增加競爭力，將於2024年推出新的AI晶片，瞄準數據中心應用。