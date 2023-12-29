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李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

史指小幅走升 新高咫尺之遙

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數小幅收高，在今年倒數第二個交易日收盤幾乎創下歷史新高。

史指上漲1.77點或0.04%收4783.35點，距離2022年1月創下的歷史最高收盤價4796.56點不遠。道瓊工業平均指數上漲53.58點或0.14%至3萬7710.1點，再創收盤歷史新高。那斯達克指數下跌4.04點或0.03%收1萬5095.14點。

2023年僅剩最後一個交易日，所有主要股指都有望以上漲結束這一年。藍籌道指和史指預計將分別上漲近13.8%和24.6%。

同時，以科技股為主的那指預計將迎來2003年以來最佳年度走勢，上漲44.2%。這種優異的表現是由人工智慧(AI)熱潮以及大型科技公司在2022年大屠殺後的反彈所推動的。

三大股指預計連續第9周上漲。凸顯出市場在2023年末從第3季的負成長中反彈。史指本季上漲11.6%，預計將創3年來最佳單季表現。

股市目前正處於「聖誕行情」時期，即年底的最後5個交易日和新一年的前2個交易日。根據《股票交易者年鑑》自1950年以來的數據，史指這段時間平均上漲約1.3%。

分析師表示，主要股指不斷擴大的廣度和看漲技術線型將為2024年帶來「完美風暴」，因為市場期待降息和通膨持續緩和，現在最大的風​​險是經濟衰退。

那斯達克 降息 史坦普500

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