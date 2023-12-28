我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

比照歐盟 日本擬立法規範蘋果谷歌

財經新聞組／綜合報導

蘋果和谷歌近年面臨的的反壟斷聲浪越來越大，在歐美已經數次進出法院審理。而如今反壟斷的浪潮更擴散到了日本

《日經新聞》報導，日本也準備推出法規，要求蘋果和谷歌等科技巨頭允許外部應用商店在其行動操作系統上進行支付，以遏制它們在日本市場的主導地位被濫用。

報導指出，這項限制蘋果和谷歌壟斷行為的法規預計將於2024年提交日本國會。

該法規將限制平台營運商將用戶留在自己的生態系統中、並將競爭對手拒之門外的舉措。該法案主要涉及四個領域：應用商店和支付、搜索、瀏覽器和操作系統。

根據該法規，日本公平交易委員會將可以對蘋果和谷歌的違規行為處以罰款。如果以現行的反壟斷法為例，罰款金額一般將達到違反規定業務收入的6%左右。不過，該法規的具體細節還有待明年春天敲定。

日本政府將根據銷售額和用戶數量等標準來決定該法規適用於哪些公司。以目前來看，預計受影響的主要是蘋果和谷歌等跨國巨頭，不太可能波及日本企業。

目前，蘋果不允許在App Store以外將應用程式下載到iPhone上。應用內付費也要經過蘋果系統，最多抽成30%。而即使谷歌允許第三方App下載，但它通常仍要求App使用其計費系統。

日本政府認為，這種模式鞏固了兩家公司在手機市場的主導地位。該法規的目的就在打破這種壟斷局面，迫使它們開放第三方應用商店和支付系統。

根據該法規，日本公司將能夠在iOS設備上經營專門遊戲商店，並使用日本金融科技公司提供的費用較低的支付系統。

日本研擬中的法規還包含與搜索相關的條款，比如禁止搜索引擎營運商獨惠自有服務。這項條款明顯參考了歐盟的《數位市場法案》。

日本 谷歌 App

上一則

美股最錢線/英特爾本月漲幅是史指3倍

下一則

「非洲手機之王」非洲手機之王傳音 獲利倍增

延伸閱讀

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席
拜登政府未否決Apple Watch禁售令 蘋果提起上訴

拜登政府未否決Apple Watch禁售令 蘋果提起上訴
艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人
國際局勢動盪 歐盟今年申請難民人數將破百萬

國際局勢動盪 歐盟今年申請難民人數將破百萬

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」