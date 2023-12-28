比照歐盟 日本擬立法規範蘋果谷歌

蘋果和谷歌 近年面臨的的反壟斷聲浪越來越大，在歐美已經數次進出法院審理。而如今反壟斷的浪潮更擴散到了日本 。

《日經新聞》報導，日本也準備推出法規，要求蘋果和谷歌等科技巨頭允許外部應用商店在其行動操作系統上進行支付，以遏制它們在日本市場的主導地位被濫用。

報導指出，這項限制蘋果和谷歌壟斷行為的法規預計將於2024年提交日本國會。

該法規將限制平台營運商將用戶留在自己的生態系統中、並將競爭對手拒之門外的舉措。該法案主要涉及四個領域：應用商店和支付、搜索、瀏覽器和操作系統。

根據該法規，日本公平交易委員會將可以對蘋果和谷歌的違規行為處以罰款。如果以現行的反壟斷法為例，罰款金額一般將達到違反規定業務收入的6%左右。不過，該法規的具體細節還有待明年春天敲定。

日本政府將根據銷售額和用戶數量等標準來決定該法規適用於哪些公司。以目前來看，預計受影響的主要是蘋果和谷歌等跨國巨頭，不太可能波及日本企業。

目前，蘋果不允許在App Store以外將應用程式下載到iPhone上。應用內付費也要經過蘋果系統，最多抽成30%。而即使谷歌允許第三方App下載，但它通常仍要求App使用其計費系統。

日本政府認為，這種模式鞏固了兩家公司在手機市場的主導地位。該法規的目的就在打破這種壟斷局面，迫使它們開放第三方應用商店和支付系統。

根據該法規，日本公司將能夠在iOS設備上經營專門遊戲商店，並使用日本金融科技公司提供的費用較低的支付系統。

日本研擬中的法規還包含與搜索相關的條款，比如禁止搜索引擎營運商獨惠自有服務。這項條款明顯參考了歐盟的《數位市場法案》。