我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

美股最錢線/英特爾本月漲幅是史指3倍

財經新聞組／綜合報導

英特爾在2022年和2023年上半年被視為落後大盤，但如今又重新贏得各方青睞。

根據統計，英特爾股價12月上漲13%，而史坦普500指數則上漲4.5%。該公司的主要競爭對手輝達(Nvidia)股價在經歷火熱的一年後有所降溫，本月上漲5.3%，而AMD則上漲18%。

今年以來英特爾股價已上漲91%。2022年由於一系列財報業績令人失望和產品受挫，該股股價暴跌48%。

雖然股價表現令人印象深刻，但英特爾的市值仍遠低在人工智慧(AI)晶片競賽中處於領先地位的主要競爭對手。英特爾市值目前為2120億元，低於AMD的2317億元和輝達的1.22兆元。

但英特爾的股東可能會在幾年的產品延遲和深度重組之後苦盡甘來。

該公司12月的強勁表現反映出幾個因素。

以色列政府26日向英特爾提供32億元的補助，用於其在以色列南部建造價值250億元的晶片廠。這項投資是以色列史上最大單一企業投資。

英特爾目前在以色列擁有1.17萬名員工。該公司過去50年已在該國投資超過500億元。

同時，英特爾也剛發布一些產品，以求改變。

英特爾一周前展示一系列專注於AI的產品和服務：像是Gaudi3，這是一款用於產生AI軟體的AI晶片，將於明年正式推出。同時也展示其針對新興AI PC市場的Core Ultra處理器。華爾街期望在AI蓬勃發展的背景下，新晶片將在2024年推動更強勁的銷售和利潤。

摩根大通分析師蘇爾(Harlan Sur)在給客戶的報告中表示：「由於其廣泛的運算產品組合、軟體解決方案、廣泛的生態系統和研發規模，該團隊在協助解鎖不同終端設備的AI技術及功能方面處於獨特的地位。」（財經新聞組）

AI 晶片 以色列

上一則

 歐亞散戶湧入 美股隔夜交易暴增

下一則

比照歐盟 日本擬立法規範蘋果谷歌

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
英特爾砸250億美元在以色列蓋晶圓廠 獲以國32億美元補助

英特爾砸250億美元在以色列蓋晶圓廠 獲以國32億美元補助
分析師：英特爾可能拆成五公司

分析師：英特爾可能拆成五公司
英特爾將拆成五家公司？分析師這麼說…

英特爾將拆成五家公司？分析師這麼說…

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」