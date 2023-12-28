美股最錢線/英特爾本月漲幅是史指3倍

英特爾在2022年和2023年上半年被視為落後大盤，但如今又重新贏得各方青睞。

根據統計，英特爾股價12月上漲13%，而史坦普500指數則上漲4.5%。該公司的主要競爭對手輝達(Nvidia)股價在經歷火熱的一年後有所降溫，本月上漲5.3%，而AMD則上漲18%。

今年以來英特爾股價已上漲91%。2022年由於一系列財報業績令人失望和產品受挫，該股股價暴跌48%。

雖然股價表現令人印象深刻，但英特爾的市值仍遠低在人工智慧(AI )晶片 競賽中處於領先地位的主要競爭對手。英特爾市值目前為2120億元，低於AMD的2317億元和輝達的1.22兆元。

但英特爾的股東可能會在幾年的產品延遲和深度重組之後苦盡甘來。

該公司12月的強勁表現反映出幾個因素。

以色列 政府26日向英特爾提供32億元的補助，用於其在以色列南部建造價值250億元的晶片廠。這項投資是以色列史上最大單一企業投資。

英特爾目前在以色列擁有1.17萬名員工。該公司過去50年已在該國投資超過500億元。

同時，英特爾也剛發布一些產品，以求改變。

英特爾一周前展示一系列專注於AI的產品和服務：像是Gaudi3，這是一款用於產生AI軟體的AI晶片，將於明年正式推出。同時也展示其針對新興AI PC市場的Core Ultra處理器。華爾街期望在AI蓬勃發展的背景下，新晶片將在2024年推動更強勁的銷售和利潤。

摩根大通分析師蘇爾(Harlan Sur)在給客戶的報告中表示：「由於其廣泛的運算產品組合、軟體解決方案、廣泛的生態系統和研發規模，該團隊在協助解鎖不同終端設備的AI技術及功能方面處於獨特的地位。」（財經新聞組）