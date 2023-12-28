高盛：未來一年衰退機率15%

高盛認為美國經濟將重回2008年前水平。（路透）

高盛 策略師表示，預計未來一年經濟衰退的可能性為15%，並預計隨著宏觀經濟恢復到2008年之前水平，一些有利因素將支持全球成長和投資 。

以哈祖斯(Jan Hatzius)為首的高盛策略師表示，2023年的全球經濟表現超過樂觀的預期。

哈祖斯表示：「2024年應該會確認這樣一種觀念：全球經濟已經擺脫低通膨、零政策利率和負實際殖利率 的後全球金融危機環境。」「全球金融危機以來的這段時期，常常讓人感覺是全球殖利率下降和通膨水平下降的必然趨勢。」

政策制訂者已經結束寬鬆貨幣時代。但到目前為止，向高利率的過渡並不順利，股市的劇烈波動、金融環境的迅速收緊以及越來越多的殭屍企業倒閉，都說明了這一點。

高盛策略師們表示，「最大的問題是，回到全球金融危機前的利率背景是否是一種均衡。」「與其他地方相比，美國的答案更有可能是肯定的，尤其是在主權債務壓力可能再次出現的歐洲。」

Fed在金融危機後將利率降至接近零的水平，但重返高利率環境可能會給負債累累的企業和更廣泛的商業環境帶來麻煩。

哈祖斯表示，「轉型過程一直很顛簸，但這次『大逃亡』的好處是：現在的投資環境看來比全球金融危機前的任何時候都要正常，實際預期回報現在看起來肯定是正值。」

高盛認為2024年通貨膨脹率應該會繼續下降，實際家庭收入應該會成長，製造業活動將會反彈，以Fed爲首的央行應該會越來越願意降息。

哈祖斯說，「我們認為反通膨的最後一里不會特別艱難。」「首先，即使商品行業供需平衡的改善現在基本完成，但對核心商品通縮的影響仍在顯現，並可能持續到2024年大部分時間。」

雖然相對樂觀，但高盛策略師認為2024年的風險「高於正常水平」。因為即使通貨緊縮持續穩定，Fed和其他央行仍有可能在比預期更長的時間維持高利率。