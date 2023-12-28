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道指漲逾百點 史指逼近新高

財經新聞組／綜合報導

美股收高，交易員密切關注史坦普500指數邁向創紀錄水平的走勢。

史指微漲6.83點或0.14%收4781.58點；那斯達克指數上漲24.6點或0.16%收1萬5099.18點。道瓊工業指數上漲111.19點或0.3%收3萬7656.52點。

道指創下收盤新高，而史指較2022年1月創下的收盤紀錄4796.56點不到0.5%。與道指和那指一樣，史指也正享受連續8周上漲，這是2017年以來最長的連續上漲。

對股市來說這是強勁的一年。道指和史指預計2023年將分別上漲13%和24%。那指上漲44%，在大型科技股反彈和人工智慧熱潮中跑贏大盤。 以科技股為主的那指也可望實現2003年以來的最大全年漲幅；當時那指飆升50%。

股市正處於所謂的「聖誕行情」時期，這段期間包括年底最後5個交易日和新一年的前2個交易日。 根據《股票交易者年鑑》，自1950年以來，史指在這段時間內平均上漲約1.3%。

雖然能源股扯後腿，但史指本季表現強勁。截至22日收盤，史指第4季漲幅超過11%。

但能源股限制了漲幅，該類股跌幅超過6%。是11個類股中唯一可能在本季結束時出現虧損的產業。

埃克森美孚本季領跌能源類股，跌幅超過13%。雪佛龍表現第二差，下跌10%。

那斯達克 史坦普500 人工智慧

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