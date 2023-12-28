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 歐亞散戶湧入 美股隔夜交易暴增

編譯陳苓／綜合報導
亞歐散戶大買美股，使得近來主要平台美股隔夜交易量年增55倍，單日交易量也寫歷來新高。（歐新社資料照片）
亞歐散戶大買美股，使得近來主要平台美股隔夜交易量年增55倍，單日交易量也寫歷來新高。（歐新社資料照片）

受到美股大盤指數大漲以及美國持續吸引各國企業掛牌上市的激勵，亞洲與歐洲的散戶大舉湧入美股，使得近來美股的隔夜交易活動較去年同期飆增55倍，單日交易量也改寫歷來新高。

英國金融時報（FT）報導，美國券商和交易平台表示，亞洲和歐洲小型投資人的需求帶動下，今年來美東時間晚上8點到凌晨4點的隔夜交易活動激增。

美股大盤標普500指數2023年來勁揚近25%，並逼近歷史高點後，開始出現此種變化。另一原因是，美國也持續吸引各國企業赴美首次公開發行股票（IPO）。

在進行美股隔夜交易時，Blue Ocean Technologies是受監管的主要買賣場所。本月稍早該平台有4060萬股股票換手，總值4.05億美元，創單日歷史新高。12月迄今，平均每日有2800萬股股票換手，交易量為去年同期的55倍。

Blue Ocean執行長海德曼說，新冠疫情和全年無休的加密貨幣交易，改變了世界。現在每個人都有處理隔夜交易的基礎設施和支援。

對許多用戶來說，這不是隔夜，實際上是他們的白天。

連結亞洲散戶與美國夜貓子，對Blue Ocean的交易活動極為重要。該公司約有70%交易量來自亞洲，已與香港和南韓券商合作。在今年9月出售5%股權給東京證交所後，Blue Ocean也開始與日本券商建立關係。

但在Blue Ocean的股票交易量，對每日交易量達3.5兆股的那斯達克交易所和紐約證交所來說，只是九牛一毛。

縱使如此，隔夜交易量大增，可能象徵著美股開始變得更像美債、主要貨幣、大型期指等市場，從周一到周五大致都能24小時交易。歷史而言，一如世界各地股市，美國個股的交易活動多集中在證交所的開盤時段。

海德曼表示，11月交易的股票超過4000檔，表示眾人不只對蘋果和微軟等大型股感興趣。

夜間交易興起，也吸引更多券商提供隔夜服務。2021年迷因股熱潮時爆紅的網路券商羅賓漢（Robinhood），6月率先向散戶提供個股的隔夜交易服務。盈透證券（IB）先開放幾檔ETF進行隔夜交易，數周後也跟進，提供逾1萬檔個股的隔夜交易服務。

美股 貨幣 疫情

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