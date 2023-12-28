我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

小摩超賺 獲利占銀行界20%

編譯洪啟原／綜合報導
摩根大通囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%，鞏固在業界的主導地位。（路透）
摩根大通囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%，鞏固在業界的主導地位。（路透）

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%，顯示這家華爾街投銀利用金融業這一年來的動盪，鞏固在業界的主導地位。

英國金融時報（FT）根據產業追蹤業者BankRegData的資料計算，小摩的美國銀行子公司今年前九個月獲利達389億美元，占銀行業獲利總和的18%。如果這種獲利態勢延續至2023年底，將是小摩自2009年以來再度創下這麼高的占比，當年許多銀行仍努力從金融危機中復甦。富國銀行（Wells Fargo）的分析師梅約說：「摩根大通是巨人中的巨人。」。

這些資料並不全面，只統計在美國聯邦存款保險公司（FDIC）有擔保存款的子公司獲利、小摩的商業及零售銀行獲利，以及小摩部分投銀和交易部門獲利。並非所有小摩的競爭對手都這樣計算獲利。

但無論如何，這些資料顯示，小摩執行長戴蒙已利用收購機會（包括今年5月收購第一共和銀行）以及競爭對手的失誤，將小摩打造成為美國最大銀行的地位，以幾乎所有衡量標準，小摩都是全美最大。

小摩收購第一共和銀行的交易產生了立竿見影的效益。根據BankRegData的數據，在交易完成時的2023年第2季，美國銀行業所申報的每1美元獲利中，小摩賺了其中近20美分，高於一年前的12美分。

此外，小摩的同業也犯了一些錯誤。美銀大量投資美債導致帳面損失超過1000億美元；富國銀行自 2018年起就被設定了資產上限，做為其員工開設數百萬個虛假帳戶的懲罰，這削弱了其獲利能力；在經歷了多年來業績表現不盡人意後，花旗正在經歷痛苦的整頓。

戴蒙自2006年接任小摩CEO時，小摩的存款約占美國銀行業的8%，落後美銀、僅稍微領先花旗。如今十幾年過去，小摩的存款高達2.5兆美元，占美國銀行業存款比重逾13%，超車同期存款僅稍微增加的美銀。

摩根大通 華爾街 投資

上一則

道指漲逾百點 史指逼近新高

下一則

 歐亞散戶湧入 美股隔夜交易暴增

延伸閱讀

小摩CEO戴蒙再嗆加密幣行業：如果我是政府 就把它關掉

小摩CEO戴蒙再嗆加密幣行業：如果我是政府 就把它關掉
摩根大通CEO：若美下令 會離開中國 台爆發戰事將取消投注

摩根大通CEO：若美下令 會離開中國 台爆發戰事將取消投注
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
華爾街大佬打川普、踢拜登 呼籲支持兩黨新候選人

華爾街大佬打川普、踢拜登 呼籲支持兩黨新候選人

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」