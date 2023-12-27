TINA不見了 投資人2023瘋債券也捧比特幣 2024看Fed行事

2023年美債殖利率衝高，一度衝上5%，掀起投資人一波瘋買債券的熱潮。（路透）

多年來，美國投資 人除股票外「別無選擇」（TINA），但2023年情況大為改觀，吸引人的投資選項突然暴增，以致到年終時節，資金湧向幾乎各種標的，從股票、債券 、黃金、甚至加密幣買氣都很旺。

聯準會（Fed）之前一連串猛力升息，使超安全的美國公債殖利率 升到極其誘人的水準，投資人也眼明手快把握機會。就連高風險的公司債，殖利率也已降到一年來最低水準。債券價格走勢與殖利率反向。

華爾街日報報導，這顯示2023年投資趨勢已轉變，也可視為2024年投資風向球。以下是五個明顯的資金去處：

一、回心轉意進場買股票

美國投資人2023年對股票的胃口稍稍降溫，不過最近隨著美股漲勢凌厲，股票投資氣氛明顯回溫。SPDR標普500 ETF信託在12月吸引大約400億美元，可望創下1993年以來最大單月吸金紀錄。標普500指數年初迄今已飆漲24%，且可望寫下2017年以來最長周線連漲紀錄。

反觀2023年初時，投資人對股市的態度較小心謹慎，以致2023年美國股票共同基金和ETF資金流出1,330億美元，是2020年來失血最多。以上是根據LSEG Lipper統計至11月的資料。

Ned Davis研究公司首席美國策略師克里索德指出，投資人若能靠現金輕鬆賺得5%至5.5%，「持有股票的門檻就比較高」。

二、錢進貨幣市場基金

那些錢往哪兒去？一部分流向「現金」或「類現金」投資工具。

根據Crane Data的數據，貨幣市場基金管理的資產總額暴增至超過6兆美元，創新高紀錄。這種轉變是幾世代以來僅見，顯示美國人風險胃納已擴大。

原因顯而易見：這些通常被視為「安全穩當」的基金，收益率躍上20年來最高水準，觸及5.2%。

現金水位日增對市場有何意義？有人認為，現金堆積如山，讓投資人有充裕的錢能投入股市，預告新的一年股市持續看漲；其他人則認為，美國民眾口袋麥克麥克，就有閒錢能在未來數月盡情消費，從買音樂會入場券到機票，消費者支出有撐。

景順投資長布麗娜克說：「這正是我看好經濟展望的另一理由。這些錢一旦派上用場，必將產生重大影響。」

不過，這種展望大致取決於2024年Fed利率路徑會怎麼走，若是美債殖利率居高不下，投資人可能持續抱牢現金。

三、趁殖利率衝高瘋買債券

根據Tradeweb的資料，2023年美國人一窩蜂搶進定存單（CD）和美國公債這類投資工具，購買金額躍增到至少2015年以來最高水準。在富達，美債和CD交易量激增至2021年底的十倍左右，遠高於過去20年來任何時期，包括昔日利率走高的時期。

美銀（BofA）12月基金經理人調查顯示，投資人看好美債的程度是15年來之最，認為史上最慘的一波美債跌勢將在未來數月終結。今年稍早，債市賣壓大幅推升美債殖利率，價格隨之暴跌。

LSEG Lipper統計至11月的資料顯示，應稅債券基金今年來吸引大約1,470億美元資金流入。

四、躺著賺被動收益

超安全資產收益率升高，讓倚靠穩定收益來源的退休人士和一般民眾鬆了口氣。許多人在利率接近0%的時期，為了追逐更高投資報酬不得不冒險投資股票和其他風險性資產，卻在2022年遭遇2008年金融海嘯以來最慘的歹年冬。2023年，一些投資人因此從股市撤資。

據Crane Data估計，把錢停泊在貨幣市場基金的投資人，已收穫大約3,000億美元的利息收益--比過去十年利息收益加總還要多。

許多投資預期，Fed在連兩年猛力升息後，可望在2024年反手調降利率。隨著殖利率下滑，這些安全投資工具產生的被動收益可能隨之縮水，可能以新的方式在經濟各層面激起漣漪效應。

五、放膽追漲加密幣

加密幣價格再度飆升，比特幣2023年初至今價格已漲了一倍多，凸顯眾多投資人為了逐利仍踴躍承擔風險，在跡象顯示Fed不久可望降息之後尤然。