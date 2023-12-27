我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

西德州油價閃現「死亡交叉」空頭訊號 2020年2月來首見

編譯簡國帆／綜合外電
西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。（路透）
西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。（路透）

西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，50日均線跌破200日均線，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。

西德州中級原油期貨廣受追蹤的短期趨勢指標50日均線，26日跌至每桶77.53美元價位，被視為長期下行與下行趨勢分野的20日均線，則跌至每桶77.71美元水準，是2020年2月25日以來首見。許多華爾街線圖觀察家認為這象徵短期拉回將轉變為長期下跌。

西德州油價上次50日均線跌破200日均線，是在2022年9月7日，那時油價在之後兩個月上漲了12%，隨後才下跌。但Fairlead策略公司技術分析師史塔克頓等線圖觀察家認為，這不算真正的死亡交叉，因為當時200日均線還是上漲的。

2022年2月25日時，西德州油價的50日均線跌至每桶56.377美元，200日均線小跌至每桶56.455美元，約三周後世界衛生組織（WHO）宣告新冠疫情為全球性傳染病，引發供應過剩憂慮，西德州油價在出現死亡交叉後的兩個月跌了74%。

移動均線交叉未必是良好的進退場時機訊號，因為這廣為人知，但卻能從歷史經驗判斷，當前趨勢會維持多久。例如，26日的死亡交叉出現之際，基本面因素似乎相當看多。

Swissquote分析師歐茲卡戴斯卡亞指出，多頭有各種推升油價的理由，包括中東衝突有擴大與加劇跡象、油國組織限制產量、以及多國央行近期可能開始降息以提振經濟成長，「但有趣的是，每個因素都不足以強化多頭的後盾」。

西德州油價在11月跌破200日均線後，多頭陣營曾數次試圖掌控市場氛圍，但都未成功，暗示技術動能站在空頭陣營這邊。許多人雖視供應受擾為油價看多訊號，但牽動油價的潛在因素，可能是經濟成長對未來需求的影響。

歐茲卡戴斯卡亞認為，若西德州油價近期未出現技術進展，最近可能跌破每桶70美元價位，「果真如此，將有更多理由對聯準會（Fed）明年會實施一連串降息保持信心」。

油價 德州 疫情

上一則

兩大因素催動明年PC銷售反彈： AI PC、Win 11換機潮

下一則

Posco和中泰深冷將在南韓合資建廠 生產半導體用氣體

延伸閱讀

壟斷油價能力 OPEC+愈來愈無能為力

壟斷油價能力 OPEC+愈來愈無能為力
聯準會降息希望更濃 美股開盤小漲

聯準會降息希望更濃 美股開盤小漲
通膨明年回歸正軌 美銀估152央行降息

通膨明年回歸正軌 美銀估152央行降息
2024油價走勢 面臨三大風險

2024油價走勢 面臨三大風險

熱門新聞

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點