假日季買氣旺 零售額增逾3%

萬事達卡 最新報告顯示，11月1日至12月24日期間美國零售額較上年同期增加了3.1%，占假日銷售額的大部分，因為購物者在大型促銷活動中尋找最後一刻的聖誕節 優惠。

這個增幅低於萬事達卡9月預測的3.7%，且由於利率上升和通膨給消費者支出帶來壓力，更較去年的7.6%有所下滑。

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家邁爾 (Michelle Meyer) 表示：「這個假期消費者出現了，但支出傾向謹慎。」

在美國，亞馬遜和沃爾瑪在11月加強了促銷力道，以吸引喜歡討價還價的購物者。但分析師表示，折扣幅度沒有去年那麼大，因當時零售商庫存過剩。

其中一些折扣從12月開始就被取消，當時顧客原本希望在聖誕節前的超級星期六的最後一刻搶購禮物和家居用品。

報告顯示，隨著線上購物的受歡迎程度脫離疫情 期間的高點，電子商務銷售額的成長速度從去年的10.6%放緩至6.3%。店內銷售額成長2.2%。

根據萬事達卡SpendingPulse報告，假日購物期間，服裝和餐飲類別的銷售額分別成長2.4%和7.8%，雜貨上漲2.1%，而電子產品銷售額下降0.4%，珠寶下跌2%，餐廳消費成長7.8%。

萬事達卡SpendingPulse統計所有付款形式的店內和線上零售額，但不包括汽車銷售。