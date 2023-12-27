美股最前線／場外現金激增 將成明年動力

FundStrat技術策略師紐頓(Mark Newton)在最新報告中指出，貨幣 市場基金中不斷增加的現金，應該會成為2024年美股的強大支撐。

平均5%以上的利率 誘惑導致今年貨幣市場基金資產激增，場外現金總額最近達到創紀錄的5.88兆元。比去年的貨幣市場基金持有量4.73兆元增加了24%。

紐頓說：「雖然過去幾周一些重要的信心民調變得更加樂觀，但該指標應該會給市場多頭帶來安慰，這代表了考慮到全球流動性背景以及未來幾周或幾個月的小幅回調，應該還是可以進場買進。因為場外有充足的現金。」

如果Fed明年開始降息 ，市場也預計降息至少6次，現金爆倉的現象會更明顯。屆時貨幣市場基金的無風險利率將同步下降，使得持有現金的吸引力降低。

此外，FundStrat另一位分析師李湯姆(Tom Lee)在12月初時表示，隨著Fed轉向寬鬆的貨幣政策並允許市場流動性反彈，美股將在2024年飆升至歷史新高的5200點。

Fundstrat預測，在Fed把利率提高至5.25-5.5%的目標範圍以降低高物價後，明年利率可能降至3.2-3.5%，相當於降息約200個基點。

李湯姆表示，「Fed不再與通膨作戰，而是真正轉向商業管理周期，這是一個巨大的變化。」

市場已經對調降利率進行定價。彭博數據顯示，信貸利差正在收窄，美國投資級企業債券利差最近收緊至2022年以來的最低水平。與此同時，高收益債券價格上漲。

李湯姆對此表示，如果認為當前股市上漲只是僥倖，這個觀念就錯了。這事實上是流動性反彈的改善。（財經新聞組）