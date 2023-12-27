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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

財經簡訊

財經新聞組／整理

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阿斯特捷利康收購亙喜生科

阿斯特捷利康(AstraZeneca)表示將以高達12億元價格收購中國的亙喜生物科技公司(Gracell Biotechnologies)進一步推進其細胞治療雄心。這椿現金交易可支持阿斯特捷利康的投資組合，對在美上市的Gracell估值為每股普通股2元或每股ADS 10元。如果滿足某些監管里程碑，則外加每股普通股0.3元的不可交易價值權利。阿斯特捷利康還將收購亙喜生技的現金、現金等價物和短期投資2.341億元。預計該交易將於2024年第1季完成。

蘋果手表進口禁令正式生效

美國拜登政府26日拒絕否決法院根據醫療監測技術公司Masimo投訴而做出的Apple Watch進口禁令。美國國際貿易委員會(ITC)的命令將於12月26日生效，禁止進口和銷售使用專利侵權技術讀取血氧水平的Apple Watch。蘋果公司從2020年的Series 6型號開始，在其智慧手錶中加入了脈搏血氧計功能。美國貿易代表戴琪決定不推翻ITC的決定。蘋果仍可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

英特爾投資32億以色列建廠

以色列政府同意補助英特爾32億元，在以色列南部建造一座價值250億元的新晶片廠，這是以色列史上最大單一企業投資。英特爾發表聲明表示，距離哈馬斯控制的加薩42公里的Kiryat Gat工廠的擴建計劃，是英特爾努力打造更具韌性的全球供應鏈重要關鍵，同時該公司正在歐洲和美國進行和計劃中的製造投資。英特爾投資數十億元在三大洲建設工廠，以恢復其在晶片製造領域的主導地位，以更能與競爭對手AMD、 輝達和三星競爭。

必治妥施貴寶收購RayzeBio

必治妥施貴寶表示將以約41億元收購RayzeBio以加強其癌症藥物業務。透過這筆交易，必治妥施貴寶將獲得RayzeBio的晚期標靶癌症療法RYZ101。該療法的工作原理是將殺死細胞的放射性粒子與附著在腫瘤上的分子相結合。這家美國製藥商正在轉向以交易推動業務。該公司旗下兩款頂級藥物血癌治療藥物來那度胺(Revlimid)和血液稀釋劑艾樂妥(Eliquis)正面臨學名藥競爭。其另一種最暢銷的癌症免疫療法Opdivo預計也將面臨收入損失，因為該藥物將在2030年前失去專利保護。

投資 以色列 癌症

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