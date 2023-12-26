分析師：英特爾可能拆成五公司

英特爾正將其未來押注在代工業務，期盼成為台積電和三星電子有力對手。（路透）

英特爾正將其未來押注在代工業務，期盼成為台積電 和三星電子有力對手，而投資人也對這家公司在代工、人工智慧（AI ）和其他領域的進步愈來愈樂觀，儘管這些事業未來可能未必在「同一個屋簷下」。

Seeking Alpha報導，投銀Northland Capital Markets分析師理查德（Gus Richard）認為，英特爾最終將分拆為五家不同公司，包括自駕技術研發公司Mobileye、可程式化解決方案部門Altera、代工、晶片製造設備部門IMS Nanofabrication Global，以及產品等事業，各事業的價值總和換算下來約為每股68美元。他給予英特爾「優於大盤」（outperform）的評級。

若按此估值估計，英特爾的股價將比上周五（22日）收盤高出50%。美股25日因聖誕節 休市一日。

理查德表示：「這些公司獨立發展的價值，可能高於合而為一。但問題在於每一家公司分拆的時機點。」

理查德表示，英特爾的代工業務最終可能成為全球第二大代工廠，僅次於台積電。他說：「英特爾可能是處於領先地位的台積電的唯一可能代替品，尤其是在AI AISC、CPU、GPU和FPGA等高性能應用方面。」

他也提到封裝正在開始變成一個差異化因素，英特爾第3季增加了兩家封裝客戶，另外還有六家正在籌備中。

理查德也表示，英特爾的產品業務似乎正在好轉。他預期，英特爾將於2025年重拾在處理技術的領導權，因此該公司在伺服器和個人電腦（PC）的市占率也應會趨於穩定。他並表示，2025年可能會對PC而言是「強勁的一年」，部分原因是受到AI推動。