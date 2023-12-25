美國公債連四周上漲後 本周因兩因素恐難以為繼

美國10年期公債殖利率走勢。（取材自彭博）

隨著投資 人對聯準會（Fed）下季開始降息 的信心增強，美國公債上周四周連漲，創下3月以來最長連漲行情。隨投資人一面倒布局長債，加上本周有上千億美元新債等待發售，連漲之勢恐怕難以為繼。

上周五，Fed青睞的11月核心通膨幾乎沒有上升，此數據支持日益強化的論點，即央行總裁大致已成功遏止通膨，將在2024年大幅寬鬆貨幣政策。

這股思維已促使基金經理人最近幾周大舉買入美債，花旗形容目前的布局已處於「極端」狀態。美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至12月19日的數據顯示，資產管理公司對追蹤30年到期的超長期公債期貨押注達到2019年8月來最高。

與Fed會議掛鉤的交換契約顯示，3月調降當前5.25%-5.5%利率目標區間的可能性超過90%。交易員預料2024年全年降息幅度將近160個基點，是Fed官員本月最新預測所暗示的降息幅度的兩倍之多。

BMO Capital Markets策略師Benjamin Jeffery發布報告說：「核心CPI年增幅放緩至近三年最低，強化了接下來的宏觀問題：Fed何時降息？縱然我們仍然認為第1季降息還為時過早」。

美國10年期公債殖利率 上周五收盤上漲不到1個基點。目前徘徊在3.90%左右，較10月觸及的16年高點5.02%回落超過1個百分點。2年期債券殖利率上周五小幅跌至4.32%左右，10月觸及周期高點5.26%。

彭博指數顯示，今年截至12月22日美債已上漲3.6%，較幾個月前的情況出現大逆轉，當時市場看起來即將邁向史無前例的連三年頹勢。美國公債去年跌12.5%，2021年跌2.3%。

不過，本周將迎接新一輪1,550億美元的固定利率票據和債券發售，可能壓抑年底前殖利率進一步跌勢。美國財政部周二將發行570億美元的2年期公債，周三將發行580億美元的5年期公債，周四將發行400億美元的7年期公債。

雖然通膨回落對Fed有利，但上周五公布的報告中強勁的所得數據可能會推動消費者支出增加，有違Fed春經濟成長降溫的目標。這也給即將邁入新年的債券市場帶來風險，連漲走勢可能不保。

之前，交易者多次誤判Fed將快速、大幅轉向貨幣寬鬆。花旗也已指出，繼續做多美債，一旦殖利率曲線出現陡化，這些部位將面臨巨大風險。

彭博每月調查的預估中值顯示，Fed料在2024年6月的政策會議上將基準利率下調25個基點，然後在下半年再降息三次。

摩根士丹利固定收益部門首席投資長 Michael Kushma 在彭博電視上說：「我們正進入關鍵的時刻，我們知道在2024年利率將下降，但不知道下降幅度有多大，但勢必影響重大。」