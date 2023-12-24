我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級星期六掀聖誕購物熱 商家估消費潮持續到明年1月初

紐約皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」

將擠下英特爾和三星？輝達有望顛覆晶片業30年版圖 成全球半導體營收王

編譯洪啟原／綜合外電
AI晶片龍頭輝達今年度的營收有望達到588億美元，將超越三星電子或英特爾等晶片大廠，躍居半導體業的新一代營收王。（路透）
AI晶片龍頭輝達今年度的營收有望達到588億美元，將超越三星電子或英特爾等晶片大廠，躍居半導體業的新一代營收王。（路透）

隨著人工智慧（AI）題材今年來火熱發燒，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今年度營收有望超越英特爾或三星電子，成為半導體業的新一代營收王，顛覆過去30年來若非英特爾、就是三星電子稱王的全球晶片業版圖。

日經新聞報導，QUICK FactSet彙整的分析師預估顯示，輝達在止於2024年1月底的今年度營收，預料將比去年度倍增至588億美元，超越其他晶片大廠，成為全球半導體業新一代營收王。

分析師預估，三星電子半導體部門今年營收將銳減34%至約490億美元，英特爾全年營收也將年減14%到539億美元。

研究業者顧能公司（Gartner）的數據顯示，英特爾1992年來便雄踞全球半導體業營收霸主25年，2017年起與三星電子爭奪王座，雙方互有往來，2022年三星電子營收超越英特爾，成為業界第一。

繪圖處理器（GPU）市場能為機器學習提供運算能力，對AI至關重要，

在GPU市場擁有高市占的輝達，股價的強勁漲勢已成為今年的股市題材之一，即便競爭對手超微（AMD）12月初發表AI晶片希望挑戰輝達，輝達股價依然大漲。

其他對手正試圖趕上輝達。超微執行長蘇姿丰本月稍早說，超微認為AI是「過去50年來最大的單一轉型科技」，「唯一能相比擬的，可能是網際網路問世」，「但差異在於，AI獲得採用的速度將會更快，而且快很多」。英特爾12月也表示明年將開始出貨一款新的AI晶片，著眼資料中心應用。

在AI熱潮之前，資料中心主要仰賴中央處理器（CPU），現在資料中心運用GPU提供的平行運算能力，在相同時間內以更高的效率執行任務。

超微一年前預估，資料中心AI加速器市場規模到2027年時將達1,500億美元，現在蘇姿丰預期，這塊市場將擴增至超過4,000億美元。

AI 輝達 晶片

上一則

安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解

下一則

商船為避開紅海危機改道 結果可能面臨在非洲塞港

延伸閱讀

英特爾搶下的ASML最新EUV有多神？一台要靠13個貨櫃運送

英特爾搶下的ASML最新EUV有多神？一台要靠13個貨櫃運送
擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：中國在AI贏不了西方國家

擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：中國在AI贏不了西方國家
今年第五刀 英特爾加州研發中心擬裁員235人 明年料續砍

今年第五刀 英特爾加州研發中心擬裁員235人 明年料續砍
韓媒：ASML明年生產十台2奈米EUV設備 英特爾傳搶下6台

韓媒：ASML明年生產十台2奈米EUV設備 英特爾傳搶下6台

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
蘋果傳將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕。圖為蘋果執行長庫克。（路透）

蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

2023-12-15 04:18

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車