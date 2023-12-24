安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解

彭博資訊報導，正在努力修復與北京關係的美光科技（Micron Technology），已與晉華集成電路公司就智慧財產權盜竊訴訟達成和解。（路透）

美光科技已與一家有中國政府背景的重要競爭對手晉華公司，就一樁備受矚目的智慧財產權盜竊訴訟達成和解，成為美光努力修復與北京關係的最新之舉。

彭博資訊報導，美光表示，已與福建省晉華集成電路公司達成全球和解協議。美光發言人在電郵中表示，「這兩家公司將在全球各自撤回對對方的告訴，結束雙方之間的所有訴訟」，但拒絕提供更多細節。福建晉華也未立即回覆彭博記者尋求置評的電郵。

今年5月，北京當局以網絡安全疑慮為由禁止「關鍵基礎設施」的營運商採購美光的晶片 。美國也一直在與盟國合作，阻止北京獲得最先進的半導體和最新的晶片製造技術。

美光6月警告 ，在該公司與總部在中國的客戶相關的銷售中，約有一半可能受到影響，占其全球營收的「低二位數百分比」。美光當時表示，該公司全球營收約有四分之一來自中國和香港的企業。

美光似乎試圖安撫北京，包括承諾在其中國晶片封裝廠再投資人民幣43億元（6.02億美元），執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）也訪問中國。

2017年，美光在美國控告福建晉華及其台灣合作夥伴聯華電子，指控這兩家公司竊取了美光記憶體晶片的商業機密。一年後，隨著美國司法部 在涉嫌經濟間諜 案件中加強針對中國的行動，福建晉華和聯電被控共謀竊取美光的商業機密。當時的川普政府將晉華列入所謂的實體名單，不准美國的零組件賣給這家中國晶片製造商。

聯電後來與美光和解，在與美國檢察官達成的協議中認罪，檢方同意放棄經濟間諜和共謀的重罪指控。不過美國司法部對福建晉華案仍懸而未決。