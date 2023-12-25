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簡單致勝 史坦普500ETF報酬耀眼

編譯陳苓／綜合報導

2023年步入尾聲，投資人牢牢汲取「簡單至上」的教訓。單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。

彭博資訊報導，史坦普500指數本月上漲4%，將今年來漲勢推升至24%，促使投資人紛紛注資於策略單純的股票基金。據彭博行業研究（BI）資料，美股ETF本月迄今吸金近690億美元，為兩年來的單月最高進帳。其中超過420億美元流入追蹤史坦普500的龍頭ETF---SPDR史坦普500指數ETF（代號SPY），SPY可望創下1998年有數據以來的單月最高吸金額。

這驗證了屢試不爽的法則，即買進並持有股市的基準指數。一堆所謂的防禦性策略表現落後，證明在2023年的上漲趨勢中，這些策略其實只是偽裝的擇時交易（marketing timing）。

據彭博行業研究ETF分析師Athanasios Psarofagis，儘管今年來美股基金流入3,490億美元，略低於2022年的3,980億美元，但三分之一以上資金均流入四檔追蹤史坦普500的ETF，比重寫歷來新高。

此一趨勢傷害了追蹤能源和公用事業等特定產業的基金，產業ETF今年來失血120億美元，為歷來表現最糟的一年。

這些贖回資金相當有先見之明。據彭博行業研究，「類主動型」（active-like）ETF---包括主題式、ESG、因子投資、主動管理工具等，只有31%今年績效擊敗大盤，預料將寫2014年來最低的擊敗率。彭博追蹤的類主動ETF中，沒有一種擊敗大盤的比率超過五成。

大盤指數表現亮眼，也掩飾了許多策略投資今年的艱困表現。承諾額外殖利率的選擇權連動ETF，年初是市場寵兒，吸引了數十億美元流入，但績效平平。最有名的一檔是摩根大通股票溢價收益主動型ETF（代號JEPI） ，今年來總報酬約9%，落後史坦普500約17個百分點。

股息ETF狀況類似，今年此種ETF僅流入15億美元，在歷史紀錄中落居後段，主要是多數股息ETF錯失科技股帶動的漲勢，績效遜於史坦普500。表現最糟的其中一檔是安碩精選股利ETF（DVY），這檔ETF全部押注在公用事業股和金融股，今年來總報酬只有0.8%。

萊里財富管理公司（B. Riley Wealth）首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「回顧今年時，會說『只要有史坦普500，績效就會更好，幹嘛費事持有因子投資或特定產業投資』？有很多人這麼想。」

史坦普500 投資 美股

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