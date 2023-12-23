美公布綠氫減稅補助 核電業亟盼納入

財政部 今天發布能源公司以新的潔淨電力製氫的減稅規範，提供業者數十億美元紅利誘因，但因未詳述核電製氫的適用性，存在不確定因素讓相關業者著急。

路透報導，美國財政部在長達128頁的擬議裡表示，扣抵額度將根據製氫期間的用電溫室氣體排放量，每公斤氫的補貼為60美分至3美元不等。

要獲得抵免，生產商必須證明他們製氫廠所用的是3年內所新建的潔淨發電設備。拜登 政府將在未來兩個月徵詢核能與其他低碳發電廠的意見，瞭解它們現有的發電廠能如何受惠。

不確定性讓希望藉核電來製氫的業者憂心。美國能源部正以數十億美元公共基金支持7座氫能中心，其中3座將採用現有核電。雖然核電近乎零碳排，但興建新核電廠成本高昂並充滿延誤風險。

反對設限排除核電製氫的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）說：「對希望減少碳排並對抗氣候變遷 的政府來說，在氫市場尚未起步前就設障礙很不合理。」

包括美國全國商會（Chamber of Commerce）在內等產業團體也抨擊，認為過多限制將減緩氫經濟的發展。然而再生能源支持者和許多環保團體表示，訂定嚴格限制實屬必須，如此才能確保能源密集的氫氣生產過程不會意外導致化石燃料整體使用量增加。

拜登政府認為，低碳的氫能可作為鋁、水泥、鋼鐵等重工業生產和長途運輸的燃料，有效應對氣候變遷。

總統拜登去年的標誌性氣候法案「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），概述相關減稅措施，是拜登政府在2050年底前生產5000萬公噸氫能計畫的一環。

清潔的氫能（綠氫）可透過風力、太陽能、核能發電或具備碳捕捉能力的天然氣發電，將水電解產出，被視為有助達標淨零排放、並為能源密集度高的產業和交通提供更潔淨燃料的關鍵領域之一。

但當前絕大多數的氫是以化石燃料發電製出，使成本遠低於綠氫。

美方一名高層表示，核能有機會適用這項減稅方案，包括將電廠升級或重新獲得許可，擬議中的內容也有為核能保留潛在的例外條款，允許企業將一定比例發電用於生產綠氫，但政府需從業界獲得更多資訊。

這項規範將經過60天的公共評議和公開聽證才能最終定案。

希望在伊利諾州（Illinois）的廠房砸9億美元氫氣生產設施的美國最大核電商星座公司（Constellation）也批評目前的擬議內容。

業者發布聲明：「若（這項提案）就此敲定，美國等同把氫能和深度減碳的領導地位拱手讓給中國和歐洲，因為他們的政策皆巧妙地利用現有核電廠來製氫、加速脫碳。」