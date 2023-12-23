我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

美股最錢線/股指意外狂飆 空頭損失慘重

財經新聞組／綜合報導

受人工智慧(AI)熱潮以及聯準會降息預期升溫等多重因素推動，美股今年上演驚人的大反彈，史坦普500指數今年以來漲幅高達24%，讓空頭部隊損失慘重。

空頭研究機構S3 Partners統計，截至12月18日，華爾街空頭已經損失近1780億元。在特斯拉上賠得最慘，達126億元。繼特斯拉之後是輝達、蘋果、Meta和微軟，空頭損失分別為113億元、77億元、63億元和54億元。

美股2023年的走勢出人意料，年初時許多華爾街人士都沒有預料到這種反彈。而隨著AI聊天機器人ChatGPT問世，美股掀起了一股AI熱潮，相關概念股一路狂飆。輝達、特斯拉和Meta等股價今年均飆升超過100%。

不過，最近幾周隨著市場漲勢蔓延至「科技七巨頭」之外，空頭也在其它股票上感受到痛苦。

自11月1日聯準會決議以來，投資人越來越相信該聯準會不僅不會再升息，而且降息可能比許多人最初預計的要來得早。這種信念催生了風險資產的反彈，其中包括投資人認為更容易受高利率影響的市場領域，像是中小型股。

以汽車零售公司Carvana和金融科技公司Affirm為例。這兩支股票都遭到嚴重放空，但投資人的「周怕錯過」(FOMO)心態推動這兩支股票價格飆升，過去一個月雙雙上漲超過75%。當這種情況發生時，空頭不得不買進股票回補平倉，以避免進一步虧損，回補動作推動股價進一步上漲。

S3數據顯示，今年以來，放空Carvana的投資人已經損失22.5億元，而放空Affirm的投資人損失近15億元。

然而，對於空頭而言，苦日子可能遠未結束。對於美股未來的走向，華爾街正變得越來越樂觀。包括美國商銀、德意志銀行和高盛在內的投行預測，美股很可能在2024年創下新高紀錄，它們對明年底史指目標價預測最高達到5200點。（財經新聞組）

投資 美股 特斯拉

上一則

台灣中研院預測 明年GDP成長可保3

下一則

陸砍關稅減讓 台180億台幣補助石化

延伸閱讀

馬斯克稱X將成為「巨型大腦」開嗆美股這趨勢太超過

馬斯克稱X將成為「巨型大腦」開嗆美股這趨勢太超過
電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重

電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重
特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台

特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台
比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
Fed由鷹轉鴿，有望促成二手勞力士等名表價格止跌回升。(路透)

Fed放鴿 連二手勞力士也將受惠

2023-12-15 13:04

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦