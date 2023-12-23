美股最錢線/股指意外狂飆 空頭損失慘重

受人工智慧(AI)熱潮以及聯準會降息預期升溫等多重因素推動，美股 今年上演驚人的大反彈，史坦普500指數今年以來漲幅高達24%，讓空頭部隊損失慘重。

空頭研究機構S3 Partners統計，截至12月18日，華爾街空頭已經損失近1780億元。在特斯拉 上賠得最慘，達126億元。繼特斯拉之後是輝達、蘋果、Meta和微軟，空頭損失分別為113億元、77億元、63億元和54億元。

美股2023年的走勢出人意料，年初時許多華爾街人士都沒有預料到這種反彈。而隨著AI聊天機器人ChatGPT問世，美股掀起了一股AI熱潮，相關概念股一路狂飆。輝達、特斯拉和Meta等股價今年均飆升超過100%。

不過，最近幾周隨著市場漲勢蔓延至「科技七巨頭」之外，空頭也在其它股票上感受到痛苦。

自11月1日聯準會決議以來，投資 人越來越相信該聯準會不僅不會再升息，而且降息可能比許多人最初預計的要來得早。這種信念催生了風險資產的反彈，其中包括投資人認為更容易受高利率影響的市場領域，像是中小型股。

以汽車零售公司Carvana和金融科技公司Affirm為例。這兩支股票都遭到嚴重放空，但投資人的「周怕錯過」(FOMO)心態推動這兩支股票價格飆升，過去一個月雙雙上漲超過75%。當這種情況發生時，空頭不得不買進股票回補平倉，以避免進一步虧損，回補動作推動股價進一步上漲。

S3數據顯示，今年以來，放空Carvana的投資人已經損失22.5億元，而放空Affirm的投資人損失近15億元。

然而，對於空頭而言，苦日子可能遠未結束。對於美股未來的走向，華爾街正變得越來越樂觀。包括美國商銀、德意志銀行和高盛在內的投行預測，美股很可能在2024年創下新高紀錄，它們對明年底史指目標價預測最高達到5200點。（財經新聞組）