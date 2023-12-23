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Fed貨幣政策轉向 全球跟進

財經新聞組／綜合報導
全球央行唯聯準會馬首是瞻。（路透）
全球央行唯聯準會馬首是瞻。（路透）

期待已久的聯準會貨幣政策轉向於12月到來。主要已開發國家央行當月僅見一次升息，而新興市場的降息步伐則進一步加快。

監管10種交易最頻繁貨幣的8家央行在12月召開利率會議，其中只有挪威升息25個基點。

歐洲央行以及英國、日本、澳洲、加拿大和瑞士的央行選擇在12月會議上跟進聯準會維持基準利率不變。但全球最受矚目的央行引人注目的轉向鴿派讓市場感到意外，並增加對利率下降速度將比預期更快、更早的押注。

USB全球財富管理首席歐元區兼英國經濟學家特納(Dean Turner)表示：「全球經濟放緩、通膨壓力緩解以及勞動力市場降溫，將為明年主要央行降息打開大門。」並補充說，將利率維持在當前水準水準等於另類緊縮。

根據統計，今年以來，G10央行升息38次，幅度1200個基點，不到2022年54次升息2700個基點的一半。

同時，在緊縮和寬鬆周期中都領跑的新興經濟體，降息趨勢正在加強。

開發中經濟體的18家央行有5家降息，這是至少3年來的最高數字。捷克央行啟動了寬鬆周期，而巴西、匈牙利、哥倫比亞和智利則更加強了寬鬆。其中有13家央行於12月召開利率會議。

加上最新的降息，全年降息總數達到18次，幅度達到945個基點，而2022年的11次降息為1765個基點。分析師表示，還會有更多降息到 來。

巴克萊銀行經濟研究主管凱勒(Christian Keller)表示：「聯準會的鴿派政策提振了新興市場風險情緒，並為新興市場央行提供了更多寬鬆空間。」

然而，面臨貨幣持續壓力和居高不下的通膨的俄羅斯和土耳其仍處於升息模式，緊縮幅度達350個基點。

自今年年初以來，新興市場央行總共緊縮5075個基點，而2022年全年升息幅度為7425個基點。

央行 降息 升息

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