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科技業威脅 將來自各國政府

財經新聞組／綜合報導
大型科技公司明年將承受大西洋兩岸政府嚴格的監管調查。（路透）
大型科技公司明年將承受大西洋兩岸政府嚴格的監管調查。（路透）

2024年科技巨頭面臨的最大威脅來自大西洋兩岸的政府。

拜登政府2023年大部分時間都在試圖削弱一些最具影響力和財力雄厚的科技業者市場主導地位。海外政府也一樣，英國和歐盟的監管機構對想用收購競爭對手來加強市場力量的業者施壓。

就在本月，來自大西洋兩岸的阻力足以說服Photoshop製造商Adobe放棄收購網路設計平台Figma，並促使生技巨頭Illumina分拆名為Grail的癌症篩檢公司。

法律專家表示，預計2024年各國政府將繼續肆虐科技業。

科技倡導組織NetChoice副總裁兼總法律顧問薩博(Carl Szabo)表示，「科技企業面臨的最大威脅將是政府。」「不僅是美國政府，還有世界各國政府。」

從3月開始，Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟必須遵守最新的歐盟法律《數位服務法》，以限制它們的權力，並面臨不遵守將受到處罰的風險，包括罰款或可能的解散企業。

在美國，司法部和聯邦貿易委員會(FTC)上周發布了最新的合併指導方針，明確表示將尋求限制關鍵產業的權力集中。

拜登的國家經濟顧問布雷納德(Lael Brainard)表示：「長期以來，不受限制的整合意味著大企業規模不斷擴大，從而使它們有能力為美國人提高價格，並為消費者提供更少的選擇。」

前FTC委員科瓦契奇(William Kovacic)表示，「毫無疑問」政府將在拜登目前任期的最後一年繼續推動法律行動。現在的問題是：政府能否戰勝強大的企業對手？

FTC已在一些出名的反壟斷案件中落敗，包括阻止微軟收購遊戲開發商動視暴雪和Meta收購虛擬實境應用程式開發商Within的訴訟。

2024年初最引人注目的進展可能是司法部對Alphabet旗下谷歌進行反壟斷審判的結果。這家科技巨頭遭控非法壟斷線上搜尋引擎市場。預計3月將會有初步結果。

拜登 司法部 歐盟

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