選擇多+價格降 明年適合買車

今年對於駕駛人來說，購買新車和二手車都很昂貴，因為有限的庫存和高昂的借貸成本影響了負擔能力。

Edmunds洞察總監德魯里(Ivan Drury)表示：「利率對購買力造成很大的影響。」

然而，專家表示，消費者可能會在2024年看到更低的價格。供應鏈 的改善應該會增加庫存，而降息 也即將到來。

市場研究公司AutoPacific產業分析師瓦堤(Paul Waatti)表示：「與今年相比，2024年將是消費者購買汽車的好時機。」

11月新車平均交易價格連續第三個月低於去年。凱利藍皮書數據顯示，11月新​​車平均售價為4萬8247元，比10月上揚不到1%，但比去年下降1.5%。

2023年車市高需求遇到低庫存使得折扣空間很小。專家表示，明年這種情況可能會發生變化，因為經銷商將有動力銷售更多汽車。

瓦堤說，汽車買家也可以在折扣前看到更多標價較低的車型。隨著供應鏈繼續正常化，「我們將開始看到汽車製造商生產更多更便宜的低階車型，這應該有助於降低平均每月付款。」

他表示，大多數去年購買新電動車 的消費者仍被視為「早期採用者」，意指喜歡擁有最新技術且對價格不太在乎的買家，「到目前為止幾乎所有早期採用者都已經進場了。現在對電動車的自然需求開始出現，但不那麼強勁，導致銷量略有下降。」

一些汽車製造商正在重新調整生產，以應對需求下降。以福特汽車為例，該製造商計劃在2024年將F-150 Lightening的產量削減一半。德魯里說：「這是一個非常高的數字。」同樣，通用汽車也將延後一年推出全電動雪佛蘭Silverado。

德魯里說，「我們對這些車輛寄予厚望，充滿期待，但它們卻辜負了我們。」

瓦堤表示，雖然市場預計將繼續成長，但成長速度不會像過去12至18個月一樣。