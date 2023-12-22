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美股最錢線 ／大摩看好明年AI支出將增加

財經新聞組／綜合報導

生成式人工智慧(AI)在2023年大爆發，並快速滲透進大眾生活。相較於消費端的狂熱，AI在企業端發展緩慢。

摩根史坦利發表報告指出，雖然AI備受業界廣泛關注，但尚未對支出產生「實質性影響」。2023年生成式AI相關的IT支出較少，但預計在未來幾年將有顯著成長。

大摩對資訊長(CIO)的調查顯示，投資優先順序雖受AI影響，但支出未見。95%的受訪者表示對優先順序沒有或影響很小，92%表示公有雲端沒有支出或支出低於5%。

雖然AI的發展存在著許多不確定性，但毫無疑問，企業在AI方面的支出將會成長。大摩指出AI將對整體IT預算產生影響，且大部分的支出將反映在雲端服務上。

56%的CIO受訪者預計AI將在3年內對雲端運算支出產生5%以上的影響。跡象顯示大部分AI支出成長在於雲端運算中。超過50%的CIO預計部分AI將被安置在本地或雲端或兩種形式混合。

此外，18%的受訪者預計，與先前預期相比，由於最近的AI創新，未來12個月在企業硬體上的支出會增加。33%預計未來3年將增加，代表AI支出可能是額外增加，而不是蠶食傳統IT基礎設施支出。

值得一提的是，企業端AI化緩慢是由於消費級科技周期和企業軟體採用周期不同。消費級科技周期可能很快，就像ChatGPT只花了5天就達到100萬用戶；而企業軟體的更替往往更為謹慎，這是由於企業對「bug」更加在乎， 著重整合和專有的工作流程以及更高的客戶留存率，因此現有軟體更換周期更長，採用速度也因此較慢。

此外，大摩認為，AI支出保持成長，軟體和晶片業可能是最大受益者。軟體和半導體產業今年以來分別上漲53%和47%。企業資金支出早期可能流向資料中心建置、CRM應用和策略諮詢等方面。（財經新聞組）

AI 雲端 預算

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