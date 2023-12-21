擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：中國在AI贏不了西方國家

英特爾執行長基辛格。 （美聯社）

英特爾（Intel）的未來，取決於能否在半導體製造領域上再執牛耳，執行長基辛格有信心，這樣的願景可在兩年內成真。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，英特爾成功與否，已攸關美國的國家安全，因為它是唯一一家具有規模和實力的美國企業，可以大量在美國本土自製晶片 。

巴隆在英特爾日前舉行的「AI Everywhere」活動上訪問基辛格，而英特爾在這場活動上發表了新的AI筆電處理器和伺服器晶片。

當巴隆問及，英特爾在美國晶片法案方面的進展如何？基辛格說，英特爾正積極與「晶片計畫辦公室」合作，催促他們加快速度。他形容，商務部現在有點像是追上巴士的狗，晶片法案的規模是其歷來最大的舉措，「我對撥款時機感到心焦」。他說，英特爾提交的計畫規模超越1,000億美元，十分龐大，「讓我們動起來吧，我現在就在砸錢，而非一、兩年後」。

巴隆問到，台積電 在最近的法說會上，被問及英特爾預定2025年推出的18A製程時，採取了「防衛姿態」，詢問基辛格對此的看法。

基辛格回答，任何時候同業只要談論起你，代表你眼下已具備真材實料，「兩年前，沒人認為我們能參與這場競爭。」

他說，18A上有兩項創新，分別是新的電晶體和晶背供電，「眾人都聚焦於台積電N2對上我們的18A，沒有誰有特別的優勢，一切仍待觀察。但在晶背供電上，大家都說英特爾取勝。當你在這方面的技術領先對手好幾年時，意味著晶片的面積效率更佳、成本更低，更棒的電力傳輸，帶來更好的效能」。

基辛格說：「我們有更好的電晶體，更佳的電力傳輸，我想我們比N2要領先一些。」而台積電封包的成本相當高，會讓英特爾的成本優勢逐漸擴大。

巴隆還問到，美國能否在下個十年，在AI技術上保持對中國的領先。基辛格回答，提到AI，就要想到三件事，分別是運算能力、資料的可取得性及創新的研究演算法。美國顯然在運算能力上領先，各界或許會以為中國在資料上有優勢，但美國的開放性讓AI可取得大量資料。就第三點，美國如反叛軍般的創新精神也占上風。

基辛格說，過去十年間，所有重大的AI創新都發生在西方國家，他不認為這會有所改變。