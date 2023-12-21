Fed傳聲筒：市場掀降息之亂

鮑爾或許也沒料到，自己主動提及有些官員談到各自降息的展望，竟燃起金融市場一波狂漲。(路透)

有聯準會（Fed）決策傳聲筒之譽的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析，在鮑爾 12月13日記者會後，市場開始預期Fed很可能3月就開始降息 1碼，之後再降5碼，是Fed預測的兩倍。

而在會議之前，市場原預料Fed會從5月開始降息，且不超過四次。隨後，多位Fed官員輪番發表談話，希望對市場3月降息的猜測澆一澆冷水。

提米羅斯的分析素來是華爾街金融圈拜讀之作。他20日發表以「鮑爾轉鴿坐收何時降息和降息緩急亂象」為題的文章，指出Fed在上周決策會議後，公布了官員預測明年至少降息三次的點狀圖，沒想到投資人卻因此預期降息來得更快、幅度更大，結果引發Fed何時降息和降息緩急的大混亂。

官員上周並未排除升息可能性。然而，當鮑爾主動提到有些官員談到各自降息的展望，竟燃起金融市場一波狂漲。

經濟顧問公司MacroPolicy Perspectives創辦人柯羅娜朵認為，考量到最近通膨的表現及鮑爾對展望明顯轉變，「Fed不該對市場如此反應感到訝異」。

市場和Fed對於政策展望有不同看法是很正常的，不過從官員最近談話來看，有人對市場高比率押注3月降息的情況感到不安。

Evercore ISI副董事長古哈指出，問題在於Fed官員是否認為市場的評估「完全錯誤」，還是認為這種情況可能發生，但「不想在兩場三個月後的會議上受束縛」。

提米羅斯也寫道，若說市場搞得Fed官員胃痛的話，也該怪自己公布的「點狀圖」，每個點代表官員對利率 的預測。鮑爾靠這指引將利率政策傳達給金融市場。不過，當不確定因素更多下，點狀圖反而變得很麻煩。市場非常重視點狀圖的「中值」，但這個「中值」並非正式討論的結果。

上周，Fed官員對2024年預測的中值是分三次降息1碼，這是分析師認為最有可能出現兩種狀況中比較討喜的一個。有人認為官員只預測明年降息兩次，部分原因是為了讓市場不要期待較多的降息。

結論是，鮑爾開始擺脫今年初採取「更長時間維持較高利率」的策略。