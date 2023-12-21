傳華納兄弟探索找同業合併

知情人士透露，華納兄弟探索公司和競爭對手派拉蒙環球正在進行早期合併談判。華納兄弟探索公司執行長扎斯拉夫(David Zaslav)和派拉蒙執行長巴基許(Bob Bakish)本周會面，討論可能達成交易的輪廓。根據報導，控股股東雷石東(Shari Redstone)渴望達成交易。她主導的公司國家娛樂公司控制著派拉蒙。派拉蒙的資產包括同名電影製片廠和CBS廣播網絡，該公司也背負著沉重的債務負擔。業內也在猜測華納兄弟探索頻道最終可能會與康卡斯特旗下的NBCUniversal進行合併談判。

PayPal修改條款符歐盟 規定

歐盟發表聲明表示，PayPal已承諾修改其艱澀的合約條款和條件，以完全遵守歐盟消費者保護規定。歐盟表示：「在與歐盟執委會和國家消費者保護機構進行對話後，PayPal承諾修改其條款和條件，使其對消費者來說更加透明和易於理解。」PayPal用戶將在2月透過合約更新獲知這些變更。這些變更將自5月起生效。

利率 雖降 房貸需求仍續下降

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，雖然利率持續下降，但上周房貸需求仍較前周下降。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.07%降至6.83%，達2023年6月以來的最低水平。雖然利率最近有所下降，但仍遠高於新冠疫情開始時的水平。截至15日當周，房屋貸款再融資申請下降了2%，前周成長19%。然而，再融資需求比一年前同周高出18%。購屋房貸申請本周下降1%，較去年同期下降18%。

通用磨坊下修全年銷售財測

通用磨坊下修全年銷售預期，因為對其高價早餐麥片、零食棒和寵物食品的需求放緩。預計2024財年的有機淨銷售額將較上年同期下降1%至持平，而先前的預測為成長3%至4%。分析師普遍預計成長2.4%。該公司第2季銷售額下降2%至51.4億元，低於預期的53.5億元，未達預期。高利率和高通膨促使消費者在選擇食品必需品時，傾向更便宜的自有品牌替代品而非更昂貴的全國性品牌。為了抵消高額投入成本而反覆漲價，也促使消費者改買小包裝和小尺寸的產品，這對通用磨坊的銷售造成打擊。