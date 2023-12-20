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2024年美經濟必定「軟著陸」？專家警告：仍有4個變數

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）2023年最末次決策會議意外偏「鴿」，強化對來年美國經濟呈現「軟著陸」的共識預期，也就是認為通膨可望滑向Fed的2%目標，同時就業市場仍挺得住衝擊。（路透）
聯準會（Fed）2023年最末次決策會議意外偏「鴿」，強化對來年美國經濟呈現「軟著陸」的共識預期，也就是認為通膨可望滑向Fed的2%目標，同時就業市場仍挺得住衝擊。（路透）

聯準會（Fed）2023年最末次決策會議意外偏「鴿」，強化對來年美國經濟呈現「軟著陸」的共識預期，也就是認為通膨可望滑向Fed的2%目標，同時之前一連串升息不至於重創就業市場。然而，在猛烈的升息循環過後，經濟要達成這種「不冷不熱、恰到好處」的理想情境，史上少見。

在「軟著陸」預期心理下，美國股市年終漲勢不輟，反映投資人樂觀期待Fed未來一年將調降利率將近1.5個百分點，也許最快3月就會啟動降息，協助美股標普500成分股明年獲致二位數盈餘成長。

避險基金Bridgewater前投資策略師派特遜指出，2024年可能有多重因素觸動股市回檔修正，包括重大選舉登場前的政策急轉彎、地緣政治衝突在世界各地擴散開來，以及科技相關的挫敗突然來襲。基於前方挑戰甚多，風險各式各樣，她認為至少有四大變數可能影響2024年美國「軟著陸」展望，進而左右未來一年市場走勢：

一、消費需求

最佳情境是消費需求「恰到好處」，持續驅動美國經濟成長。

若是消費迅速降溫，可能導致企業裁員，那將削弱消費支出，形成自我強化的惡性循環，回頭對企業盈餘構成壓力。在那種情況下，Fed即使放鬆貨幣政策因應，短期內降息幅度也不會超過市場目前所料。

消費者需求若是太火熱，也可能構成風險。強勁的消費支出可助長企業營收，但也可能造成服務業工資居高不下，進而延緩通膨減緩（disinflation）步調。結果可能導致Fed推遲降息，降息步調也將比市場預期來得緩慢。利率「更高、更久」將限縮各類資產的投資報酬，並使企業與政府債務融資風險成為關注焦點。

二、就業市場

即使消費活動不冷不熱，也必須就業市場條件配合，亦即工資成長減緩且工作未大量流失，才能促成「軟著陸」。

達此目標的一條路徑是勞工供給：勞工參與率自從2020年初陡降後，已逐步回升。

另一條路徑是「完美的工資通膨減緩」，亦即企業「搶人大戰」降溫。雇主可能選擇緩和招聘腳步和減少職缺，而不解僱員工，以免日後有缺工之虞。這股趨勢已在進行：美國職缺數已下滑，從2022年逾1,200萬個職缺的顛峰，降到10月的870萬個。

三、大宗商品

大宗商品價格也會影響「軟著陸」發生的機率。近年已見證到商品價格變動對整體通膨的影響有多強烈。達拉斯聯邦準備銀行的研究估計，在疫期期間，37%的一年通膨預期變異性和將近55%的整體個人消費支出（PCE）物價指數變異性，皆可用油價震撼來解釋。不過，基於天氣和地緣政治等因素變化莫測，要預測2024能源和食物價格走勢並非易事。

四、中國

目前為止，北京的經濟挑戰和政策反應，有助於Fed抗通膨。中國已祭出數回合貨幣與財政刺激措施。截至目前，那些行動發揮的作用是助長供給甚於需求，這又加重中國的通縮風險。這也是2023年美國進口價格年比數據不漲反跌的因素之一，一反2021年至2022年大幅上揚的走勢。去年美國約16.5%的總進口來自中國。今年11月美國從中國進口價格年減2.9%。看好美國「軟著陸」的人士或許會期盼，中國需求可別復甦得太猛、太快。

以上四個問題有待時間解答，而答案將決定市場今日對美國「軟著陸」前景是否樂觀過度。

降息 就業 投資

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