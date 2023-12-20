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11月單戶住宅開工量大增18%

財經新聞組／綜合報導
美國單戶住宅建設在11月激增。（美聯社）
美國單戶住宅建設在11月激增。（美聯社）

美國單戶住宅建設在11月激增，並可能獲得進一步的動力。房貸利率下降可能會吸引潛在買家重返房市。

商務部人口普查局表示，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量上月躍升18.0%，經季節調整後的年率為114.3萬套。10月數據略有下修，顯示開工量上升至96.9萬套，而不是報告初值97萬套。

上個月未來建造單戶住宅的許可證增加0.7%，達97.6萬套。

根據抵押貸款金融機構Freddie Mac的數據，上周最熱門的30年期固定房貸利率平均為6.95%，為8月以來最低水平，前周為7.03%。隨著美國公債殖利率下降，房貸利率已從10月底7.79%的23年高點回落。

聯準會上周維持利率不變，並在最新的經濟預測中表示，過去兩年歷史性的貨幣政策緊縮已經結束，借貸成本將於2024年下降。

18日的調查顯示，12月單戶建商信心從11個月低點反彈。全國住宅建築商協會(NAHB)指出，「許多建商繼續降低房價以促進銷售。」

11月5套以上房屋計畫開工量成長8.9%達到40.4萬套。然而，隨著建商一直在建設大量公寓大樓，活動正在放緩。

出租房屋的需求也正在降溫，第3季出租房型開工率升至2年多高點。租賃房屋供應增加是預計明年推動通膨下降的主要因素之一。

11月新屋開工量大增14.8%，達156萬套。經濟學家預計開工率將從先前報告的137.2萬套降至136萬套。

殖利率 人口普查 貸款

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