財經簡訊

基金經理加碼股票大於現金

美國商銀基金經理人調查顯示，投資 人在12月更加看漲，買進股票並減少現金持有。對219名管理6110億元資產的專業投資人進行的調查顯示，自2022年1月以來，投資人對股票相對現金的加碼程度達到最高水準。調查顯示他們仍然增持現金，但幅度為2021年4月以來最少，股票加碼幅度為2022年2月以來最高。

Meta不應刪除以哈戰爭影片

Meta Platform監督委員會表示，Meta刪除了兩段描述以色列與哈馬斯衝突中人質和受傷人員的影片是錯誤的，並指稱這些影片對於了解戰爭中人類的苦難很有價值。有關衝突的影片是監督委員會首次快速審查案件。監督委員會是一個獨立機構，負責審查Meta的Facebook和Instagram上的內容決策。

調查指今年假期支出增31%

CNBC全美經濟調查發現，美國人對經濟的看法持續低迷，這與對總統拜登 的支持率越來越負面的看法相呼應，但假日支出方面卻很活躍。調查顯示，今年人均預期假期支出激增至1300元，比去年增加31%。18%表示將增加支出，高於去年的11%，為2019年以來最高水平。

研究:LLM無法解析SEC文件

一家名為Patronus AI 的新創公司的研究人員發現，大型語言模型(LLM)經常無法回答來自美國證券交易委員會(SEC)文件的問題。該公司創始人指出，即使是在性能最好的AI模型配置OpenAI的GPT-4-Turbo，在具備閱讀問題和幾乎整個文件的能力時，在Patronus AI的測試中也只能得到79%的答案。而且在大多數情況下，所謂的LLM會拒絕回答，或會「幻想」出SEC文件中沒有的數據和事實。

調查 : 62%成年人是月光族

LendingClub的最新報告顯示，截至11月，62%的成年人承認是月光族，與一年前相比沒有變化。根據美國零售聯合會(NRF)的數據，今年11月1日至12月31日期間的假期支出預計將比去年增加3%至4%，達到創紀錄的9573至9666億元。道明銀行的另一項調查發現，即使信用卡債務高達1兆元，但幾乎所有購物者預計本季會超支。Ally Bank的另一份報告顯示，有半數消費者計畫承擔更多債務來支付這些假期費用。只有23%計畫在一到兩個月內還清。