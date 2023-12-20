字母賠7億 改Google Play政策

Google母公司字母與美國各州和消費者達成和解，同意支付7億美元。（路透）

Google 母公司字母 （Alphabet）同意支付7億美元，並修改Google Play政策，就該平台被控在Android應用程式（App ）市場構成非法壟斷一案，與美國各州和消費者達成和解。

在這起反壟斷訴訟中，全美36州的檢察官與消費者2021年提出指控，Google使用反競爭手法阻擋競爭，迫使開發者別無選擇，只能透過Google Play來接觸用戶。字母今年9月宣布與原告達成初步和解，但當時未揭露和解協議的細節。

根據舊金山聯邦法院18日公布的反托辣斯和解條款，字母將建立一個6.3億美元的消費者和解基金，並支付7,000萬美元至一個由各州運用的基金。

作為和解條件的一環，如今開發商也將可以用Google Play付款選項以外的其他支付系統。字母也必須簡化從開發商網站直接下載App的流程，不必非得透過Google Play在內的線上商店取得App。

這只是多起指控字母非法扼殺競爭的訴訟之一。上周，字母在電子遊戲開發商Epic Games提起的訴訟中敗訴，Epic Games指控字母利用自身壟斷地位，從App開發商身上榨取過多利潤。