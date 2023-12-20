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Fed降息可能不止75基點

財經新聞組／綜合報導
Fed官員近日談話。（財經新聞組/整理）
Fed官員近日談話。（財經新聞組/整理）

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（偏鴿派）說，由於今年通膨狀況改善，聯準會開始展望2024年降息是合宜的，以免過度緊縮。歐洲央行（ECB）和加拿大央行也都有決策官員說，預計會在明年某個時間點降息。

明年有聯準會（Fed）決策投票權的戴利18日接受華爾街日報訪問時表示，她對利率和通膨展望，與上周19位聯準會官員的預測中值「非常接近」。他們大多數人都暗示，明年以每次調降1碼的步調至少降息三次，因通膨下降速度比預期快。戴利說，若通膨持續最近幾個月的穩步下降，即使明年降息三次，聯準會的利率仍有相當的限制性。

戴利正關注限制性政策對勞動市場的影響。戴利說，當失業率開始上升，往往升很多，而不是一點點，因此「必須要有前瞻性，才不會穩住物價，卻奪走工作機會」。

她說，聯準會現在必須把注意力同時放在其職責的兩個面向，「還有更多工作要做，目前這些工作不僅包括關注將通膨率降到2%，還須認識到我們想要繼續溫和推動，儘可能減少對勞動市場的干擾。」

戴利說，降息可以在通膨下降時維持名義利率穩定，從而防範經通膨調整後的實質利率上升。若實質利率上升，會提高「容易過度緊縮」的可能性。

但她也說，現在揣測聯準會明年會在哪幾次會議改變政策立場，還為時過早。她認為，未來幾個月，通膨可能顯現出持續頑抗的跡象，經濟前景可能轉變，需要聯準會在更長的時間內維持更高的利率。另一方面，通膨也可能更快下降，或勞動市場比現在更明顯的疲軟，從而證明有理由採取較寬鬆的政策。

此外，ECB管委會成員、法國央行總裁戴加祐19日向France Inter電台表示，利率在4%高峰足夠長的時間以確保抑制通膨後，ECB應在明年某個時點調降借貸成本。最新數據顯示，歐元區11月通膨年增率終值仍是2.4%，月增率則較先前微幅下修至負0.6%。

加拿大央行總裁馬克林18日也告訴彭博電視台，他預期央行會在明年開始降息，條件是要先看到核心通膨率出現連續數月下滑的趨勢，不是一、兩個月，而是「好幾個月」，這是他對加國央行何時開始寬鬆貨幣政策、迄今所釋出最明確的說法。

分析師認為聯準會明年降息幅度可能不止3碼。（路透）
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利率 聯準會 央行

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