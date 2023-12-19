這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄

上周美國聯準會的預告降息，為美股帶來聖誕大禮。 （路透）

全球規模最大ETF、道富（State Street）的SPDR史坦普500 指數ETF（代號SPY）光在上周五（15日）單日，就吸引208億美元資金湧入，此前聯準會暗示明年可能會降息，帶動美股大漲至接近紀錄高點。

根據彭博行業研究的資料，SPDR史坦普500指數ETF單日208億美元資金資金流入，創基金1993年成立以來最大單日資金流入量，也是任何一檔ETF最大單日流量。上周全周，SPY累積流入240億美元，也改寫紀錄。

由於美國聯準會（Fed）上周三表示明年可能降息，之後就激起美股熱烈慶祝。道富這檔全球成立最早、規模達到4,780億美元的ETF，也成為投資 人追捧標的。道富環球投資研究主管Matt Bartolini表示，SPY所以能有如此大量的單日資金流入，除了美股上漲帶動之外，還有多個因素交集。

例如，上周五是史坦普500與那斯達克 100重新平衡（rebalance）生效前的最後一個交易日，重新平衡機制會促使數兆美元資金依照新的指數組成重新調整。同時，大約5兆美元的選擇權也在這一天到期，通常華爾街經理人會延續投資原有的部位，也會投資新的選擇權。

Bartolini說：「上周五看到的流動，100%是來自客戶、投資人和交易商的自然行為，也反映了過去幾天我們所看到的聖誕大行情，交易動能也走進SPY。」SPY基金在上周四與周五這兩天的交易量也高於平常一個月的平均值。

追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ Trust Series 1（代號QQQ）這檔基金，則是在上周五淨流出52億美元，金額創2000年以來單日之最。

Strategas的ETF策略師Todd Sohn指出，巨額的流出是投資人在今年股票大漲後，獲利了結。該基金所追蹤的那斯達克100指數，受惠於大型科技股狂飆，今年大漲53%。