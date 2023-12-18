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Fed官員：明年或需降息以免過度緊縮 不會穩住物價卻奪走工作

編譯季晶晶／綜合外電
美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，聯準會開始展望2024年降息是合宜的，不會穩住物價卻奪走人們的工作。(彭博資訊)
美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，聯準會開始展望2024年降息是合宜的，不會穩住物價卻奪走人們的工作。(彭博資訊)

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）接受華爾街日報訪問時表示，由於今年通膨狀況改善，聯準會開始展望2024年降息是合宜的。

明年對聯準會利率決策擁有投票權的戴利表示，上周，她對利率和通膨的展望與19位聯準會官員的預測中值「非常接近」。他們之中大多數人都認為，明年至少降息三次，因通膨下降速度比預期的快。戴利說，「取得進展，我們會承認」，而如果通膨持續最近幾個月的穩步下降，聯準會基準利率「即使明年降息三次，仍有相當的限制性」。

她正關注限制性政策對勞動市場的影響。戴利說，當失業率開始上升，往往升很多，而不是一點點。因此，「必須要有前瞻性，確保我們不會帶來物價穩定，但卻奪走了人們的工作機會」。

她說，聯準會現在的工作重點必須轉向到同時留意其使命的兩個方面：「還有更多工作要做，目前，這些工作不僅包括關注將通膨率降到2%，還須認識到我們要繼續溫和進行，儘可能減少對勞動市場的干擾。」

戴利說，降息可以在通膨下降時維持名義利率穩定，從而防範經通膨調整後的利率或者是「實質」利率上升，如果實質利率上升，會提高「很容易過度緊縮」的可能性。

但她說，現在揣測聯準會明年會在哪幾次會議上改變政策立場，還為時過早。未來幾個月，通膨可能顯現出持續跡象，經濟前景可能轉變，需要聯準會在更長的時間內維持更高的利率。另一方面，通膨也可能更快下降，或勞動市場比現在更明顯的疲軟，從而證明有理由採取較寬鬆的政策。

利率 聯準會 降息

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