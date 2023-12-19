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美股最錢線/大漲行情難止 高盛再升目標

財經新聞組／綜合報導

一個月前才剛設定史坦普500指數目標，高盛集團策略師再度提高預測，因為年底的行情走勢似乎沒有減弱的跡象。

由柯斯汀(David Kostin)領導的高盛團隊在最新報告中寫道，聯準會上周轉向鴿派，加上消費者物價下跌，將導致實質殖利率下降，同時支撐股票估值。他們表示：「股市已經對積極的經濟活動進行定價，但現在反映出更加強勁的前景。」

柯斯汀現在預計史指明年底將達到5100點，與美國商銀和奧本海默資產管理公司等華爾街同行一樣，預計2024年將創下新高。這位高盛策略師將自己的預測調升近9%。他在11月中旬預測的目標價位是4700點。

科斯汀表示，由於金融環境寬鬆，應該會提振經濟活動和企業獲利，因此他對2024年獲利預測的年增率5%可能過於悲觀。這位策略師之前表示，他的團隊對史指2023年獲利不會成長的預測是正確的，但該指數今年不會上漲的預測是錯誤的。

由於鴿派政策轉變的預期以及人工智慧(AI)的樂觀情緒提振了科技股，美股今年飆升。史指距離歷史最高點不到2%，而那斯達克100指數創下2年來新高。之前聯準會暗示其遏制通膨的激進升息可能已經結束，並考慮在2024年降息。

但科斯汀指出，即使美股上漲，但隨著利率攀升，今年仍有1.4兆元流入貨幣市場基金，遠高於流入美股的950億元，「隨著利率開始下降，投資人可能會將部分現金持有轉向股票。」

就連最看空美股的摩根史坦利(Morgan Stanley)投資長威爾森(Michael Wilson)也表示，鴿派轉向代表聯準會希望確保及時調整政策以實現軟著陸。他表示，「這對股市來說是一個看漲的結果」，因為如果聯準會優先考慮維持成長而不是將通膨降至目標，那麼避免經濟衰退的機會就會增加。（財經新聞組）

聯準會 美股 殖利率

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