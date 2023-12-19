貝萊德投資 杜拜脫碳公司4億

位於杜拜的脫碳公司Positive Zero發表聲明表示，美國投行貝萊德已同意透過多元化基礎設施基金向該公司投資最多4億元。這項投資將有助於去中心化脫碳基礎設施企業Positive Zero實現其推動海灣國家能源轉型計畫的目標。該公司是由專注於氣候投資的Creek Capital於去年底配合在埃及舉行的聯合國COP27氣候高峰會所成立。合併了太陽能公司SirajPower、能源效率服務公司Taka Solutions和按需電池公司HYPR Energy。

西南航空與政府以1.4億和解

西南航空將支付3500萬元罰款，作為1.4億元協議的一部分，以和解聯邦對2022年12月發生的大規模取消航班事故進行的調查。當時該航空公司因取消數千個航班，在假期期間讓超過200萬旅客滯留機場。和解協議的大部分將用於補償未來的乘客，美國運輸部認為這是西南航空避免重蹈去年冬天混亂局面的一個動力。這是至今對違反消費者保護法的航空公司所進行最大規模的罰款。

高盛 下修明年油價

高盛將布蘭特原油明年的預測價格下修每桶10美元，認為美國產量大增不利油價上漲。布蘭特油價在18日倫敦盤中一度跌破每桶76美元，隨後收復失土、站上77美元，波動幅度超過2%。高盛17日下修布蘭特原油2024年的預測價格，每桶下修10美元至介於70~90美元，認為美國強勁的產量將抑制油價上漲。

高盛分析師在報告中說：「我們仍預估明年油價將在區間內波動，且價格只會溫和波動。為因應石油吃緊衝擊的閒置產能大增，可能限制油價上揚。」高盛並預估，布蘭特油價將在明年6月重返每桶85美元高峰，2024和2025年的均價分別為每桶81和80美元，之前預測為每桶92美元。

Fed官員:問題是利率要撐多久

英國《金融時報》報導，克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，在預期降息方面，金融市場比Fed「稍微過頭一點」。她表示，「下一階段不是何時降息，即使這是市場目前的情況，而是關於我們需要貨幣政策保持限制性多久，以確保通膨能夠持續且及時地回到 2%。」

Adobe與Figma終止合併案

Adobe和雲端設計工具Figma表示，由於監管障礙，兩家公司將終止計劃中的200億元合併計畫。兩家公司共同發表聲明表示，「沒有明確的途徑能獲得歐盟委員會和英國競爭與市場管理局必要的監管批准。」