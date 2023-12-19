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削減成本有成 Meta今年史上最佳

財經新聞組／綜合報導

去年此時的Meta正在經歷一場信任危機，股價跌至2016年以來的最低點。執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)在元宇宙上的賭注看來像是場災難性的錢坑。

但它2023年卻演出一個完全不同的故事。

截至18日收盤，Meta今年來上漲176.27%，預計將創下公司史上最好的一年，超過IPO次年2013年的105%漲幅。該股目前股價為344.62元，較2021年9月創下的歷史高點約低12%。

在史坦普500指數成分股中，只有晶片製造商輝達的表現更好，今年至今上漲235%。

Meta的大幅反彈證實查克伯格2月初的宣示，他表示2023年將是該公司的「效率年」。大幅削減成本是首要任務，這家Facebook母公司裁員超過2萬人。他承認，經濟挑戰、競爭加劇和廣告損失「導致我們的收入遠低於預期」。

在去年連續3季銷售額下降後，2023年恢復成長，第3季成長23%，為2年來最大增幅。推動因素是數位廣告的反彈以及其市占率相對於競爭對手Alphabet和Snap出現成長。

Longbow Asset Management執行長多拉海德(Jake Dollarhide)表示，最大的催化劑是查克伯格的「態度轉變」，以及他願意傾聽股東的擔憂，而不是表面上忽視股東的擔憂、轉而選擇自己喜歡的營運模式。

雖然查克伯格繼續大力投資元宇宙，將其視為公司的未來，但他將業務重新集中在當今真正重要的事情—廣告上，並回應了投資人對支出失控的擔憂。

進入2024年，仍有許多挑戰。

Meta在最新財報中表示，數位廣告市場仍然不穩定，部分原因是廣告商正在評估以色列與哈馬斯戰爭的潛在影響。該公司還正在面對一些新的訴訟，指控其產品對兒童有害且令人上癮。雖然Meta大力促銷其新款Quest 3頭盔，但虛擬實境(VR)仍然是一個小眾市場。

投資 元宇宙 輝達

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