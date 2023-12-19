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史指收盤續揚 那指連漲八日

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數上漲，維持7周連漲的動能。

道瓊工業指數上漲0.86點至3萬7306.02點。史指上漲21.37點或0.45%至4740.56點。以科技股為主的那斯達克指數上漲90.89點或0.61%至1萬4904.81點，連續第8個交易日收升。

史指目前距離2022年1月創下的歷史收盤高點4796.56點還有1.2%的距離。

通訊服務在史指中表現最優，該類股收漲1.9%。Meta Platforms等大型科技公司股價上漲近3%，而Google母公司Alphabet則上漲超過2%。

日本新日鐵表示將以價值149億元的交易收購美國鋼鐵公司，後者飆升 26.09%。

史指上周剛結束2017年以來最長的連周漲幅，本月上漲3.8%。12月道指上漲3.8%，那指上漲4.8%。

聯準會上周表示，在通膨降溫之際，預計2024年將進行三次短期降息，投資人情緒出現正面轉變。公債殖利率下跌，10年期公債殖利率跌破4%水準。

由於紅海船隻遭到襲擊造成航運中斷，油價上漲逾1%。

西德州中質原油1月合約上漲1.04元或1.46%收每桶72.47元。2月布蘭特原油合約上漲1.4元或1.83%收每桶77.95元。

英國石油公司宣布，由於葉門武裝分子襲擊紅海船隻，該公司將暫停蘇伊士運河的航線。

殖利率 石油 德州

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