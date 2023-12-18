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聯準會梅斯特：市場的降息預期「有些超前」 但Fed也不會拖太久才降息

編譯任中原／綜合外電
克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。（路透）
克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。（路透）

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（鷹派，明年有投票權）警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。

這已是近日來第三位聯準會（Fed）重量級決策官員，有意要約束股、債市場的強勁漲勢。

Fed上周會議提出的利率預測，激勵金融市場連日大漲，促使多位決策官員大澆冷水。上周五紐約聯準銀總裁威廉斯（鴿派，有投票權）與亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（鴿派，明年有投票權），都發表類似談話，強調市場現在就預期明年初開始降息，「並不成熟」。

梅斯特18日接受英國金融時報（FT）訪問時表示，「雖然市場如此預期，但下一階段並非何時降息，而是我們還必須維持具有約束力的政策多久，以確保通膨持續且及時地回降到2%」。

她說，「市場有一些超前，直接跳到最後階段，就是『我們將很快就落實（政策）正常化』，而我還沒有看到這一步」。

梅斯特表示，她已擔任現職10年，將於明年6月退休；她是預測明年將降息3碼的決策官員之一，因為她預測經濟成長將進一步降溫，失業將小幅增加，因此通膨將持續趨於溫和；她認為這將使經濟達成軟著陸。

她表示，經濟情勢要求Fed開始「政策正常化，並隨著時間而使政策回歸到更中性的立場」；由於Fed目前居於「良好的態勢」來設定政策，因此官員在理性上不會等太久才降息，因為這將造成就業流失太多」。

她表示，「我們不會對通膨高於目標而感到滿意，但我們也不會忽視最大就業這項使命。平衡這兩項風險非常重要，且在接下來的時間這些風險將會隨著經濟變化而轉變」。

她強調，目前在抑制通膨且並未使失業率大幅上升方面，已取得「看得見的進展」；但她也對於通膨下降的推論持審慎態度；「勞動市場的動能可能改變」。

至於何始才適合更主動地討論降息時機及速度，梅絲特表示，她將密切觀察未來一年的通膨預期，以及朝向2%目標回歸的速度有多快；她強調，「如果當通膨預期下降，而仍不採取行動，則是真正的強硬政策。你不會想要在不經意間使政策的約束力比你認為適當的水準更強」。

降息 投票 就業

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