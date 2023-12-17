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Fed官員古斯比：宣稱戰勝通膨仍太早 利率須取決於數據

編譯葉亭均／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，現在要宣稱聯準會（Fed）已戰勝通膨仍為時尚早。（路透）
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，現在要宣稱聯準會（Fed）已戰勝通膨仍為時尚早。（路透）

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，現在要宣稱聯準會（Fed）已戰勝通膨仍為時尚早，接下來有關降息的決定將基於未來出爐的經濟數據。

古斯比周日（17日）接受CBS的節目專訪時表示：「我們在2023年有許多進展，但我仍要警告大家，工作還沒完成。因此，數據將左右接下來的利率變化。」古斯比今年有利率表決權，明年則無表決權。

古斯比對於美國經濟軟著陸的展望一直比Fed多數決策官員更為樂觀，讚揚今年對抗通膨取得進展，同時指出通膨率仍還沒達到Fed的2%目標。

古斯比說：「我們正把通膨朝目標壓低。直到我們確信我們正通往這條路之前，不要過度期望。」

Fed決策官員在上周三（13日）連續第三度維持利率不變，同時暗示預期明年降息三次。

Fed主席鮑爾也表示，官員在開會時討論到降息議題。這項消息激勵了市場大漲，美股創新高、債券殖利率大跌，促使投資人預期明年降息次數比原先預期更多。

不過，Fed兩位官員在上周五試圖為市場的預期降溫，表示決策者現在考量降息仍為時過早。紐約聯準銀行總裁威廉斯向CNBC表示，「我們還沒大肆討論降息」，他說，有關3月會降息的說法「仍不成熟」。

然而，根據華爾街日報報導，古斯比在上周五並未排除3月降息的可能性，他受訪時表示，現在風險變得更為平衡，而焦點或許應開始轉向Fed要促進就業最大化的任務。

在本周五，美國政府將公布個人消費支出物價指數（PCE），這是Fed官員偏好的通膨指標。另一項在上周公布的通膨數據顯示，消費者物價在11月攀升，原因是住房與其他服務費用上漲。

降息 殖利率 華爾街

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