史坦普500指數連漲七周 Fed逢年終不當小氣財神或搗蛋鬼

紐約街頭一片歡度聖誕佳節氣氛中，Fed這次決定不當小氣財神，也不做搗蛋鬼。（歐新社）

道瓊工業指數周五連續三天刷新收盤高峰，史坦普500指數則連漲七周，締造六年來最久周線漲勢。聯準會（Fed）本周既已送了聖誕大禮，在2023年剩下的兩周裡，顯然聯準會（Fed）在內沒有人願當掃興的搗蛋鬼。

儘管聯準會（Fed）聯邦準備銀行總裁威廉斯周五表示，決策官員這次開會並未熱中討論何時降息 ，有意替市場降溫，但美股並未因此氣餒。史坦普500指數收盤變動不大，但道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，三大指數周線全都收漲2%以上。

費城半導體指數周五續漲0.5%，不僅連漲七日，也再創收盤新高。倒是台積電ADR收跌0.9%，結束連七日漲勢。那斯達克100指數周五上漲0.5%，也創下歷史收盤價。

Fed最新預測明年會有三次各1碼（0.25個百分點）的降息後，投資 人預期明年降息的次數，由原先的四次增至至少五次，也導致公債殖利率 大跌。美國10期公債殖利率變動不大報3.93%，連續二日低於4%，從10月漲抵16年來最高水準足足回落110個基點。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「鮑爾本周不僅重新裝好潘趣酒盆（punchbowl ），還添了酒。這個時候沒人想當小氣財神或搗蛋鬼。」

不過，部分投資人認為，Fed轉鴿如今已充分反映在美債價格上。美債殖利率若要進一步下跌，美國經濟勢得加速走緩，迫使Fed擴大寬鬆力道，但如此又跟近幾個月來支撐美股的「軟著陸」展望互相矛盾。

T. Rowe Price美國核心債券策略首席基金經理人巴托里尼（Stephen Bartolini）說：「市場已充分反映軟著陸的預期。殖利率也大致已下跌，若要殖利率再跌，市場就得轉而預期經濟即將陷入衰退。」

CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）認為，Fed轉向降息是因為預見美國經濟將疲態或者金融風險升高。他預料，從今年市場甚至預期明年會有六次降息來看，明年經濟將走向「硬著陸」而非「軟著陸」，不過，這反而會為明年下半年更持久的多頭走勢打下基礎。

而在Fed實際降息之前的空檔，往往才是有利的投資時機。Shares投資策略主管查德胡瑞（Gargi Chaudhuri）指出，1990年來五次升息周期中，Fed在最後一次升息和第一次降息之間平均持續10個月，平均而言，按兵不動的間隔期間股債券回報會比在第一次降息後的期間要高。