我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市擴大半價地鐵公車卡適用人群

魔咒再臨 紐約市周末防狂風暴雨…小心洪災斷電

史坦普500指數連漲七周 Fed逢年終不當小氣財神或搗蛋鬼

編譯劉忠勇／綜合外電
紐約街頭一片歡度聖誕佳節氣氛中，Fed這次決定不當小氣財神，也不做搗蛋鬼。（歐新社）
紐約街頭一片歡度聖誕佳節氣氛中，Fed這次決定不當小氣財神，也不做搗蛋鬼。（歐新社）

道瓊工業指數周五連續三天刷新收盤高峰，史坦普500指數則連漲七周，締造六年來最久周線漲勢。聯準會（Fed）本周既已送了聖誕大禮，在2023年剩下的兩周裡，顯然聯準會（Fed）在內沒有人願當掃興的搗蛋鬼。

儘管聯準會（Fed）聯邦準備銀行總裁威廉斯周五表示，決策官員這次開會並未熱中討論何時降息，有意替市場降溫，但美股並未因此氣餒。史坦普500指數收盤變動不大，但道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，三大指數周線全都收漲2%以上。

費城半導體指數周五續漲0.5%，不僅連漲七日，也再創收盤新高。倒是台積電ADR收跌0.9%，結束連七日漲勢。那斯達克100指數周五上漲0.5%，也創下歷史收盤價。

Fed最新預測明年會有三次各1碼（0.25個百分點）的降息後，投資人預期明年降息的次數，由原先的四次增至至少五次，也導致公債殖利率大跌。美國10期公債殖利率變動不大報3.93%，連續二日低於4%，從10月漲抵16年來最高水準足足回落110個基點。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「鮑爾本周不僅重新裝好潘趣酒盆（punchbowl ），還添了酒。這個時候沒人想當小氣財神或搗蛋鬼。」

不過，部分投資人認為，Fed轉鴿如今已充分反映在美債價格上。美債殖利率若要進一步下跌，美國經濟勢得加速走緩，迫使Fed擴大寬鬆力道，但如此又跟近幾個月來支撐美股的「軟著陸」展望互相矛盾。

T. Rowe Price美國核心債券策略首席基金經理人巴托里尼（Stephen Bartolini）說：「市場已充分反映軟著陸的預期。殖利率也大致已下跌，若要殖利率再跌，市場就得轉而預期經濟即將陷入衰退。」

CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）認為，Fed轉向降息是因為預見美國經濟將疲態或者金融風險升高。他預料，從今年市場甚至預期明年會有六次降息來看，明年經濟將走向「硬著陸」而非「軟著陸」，不過，這反而會為明年下半年更持久的多頭走勢打下基礎。

而在Fed實際降息之前的空檔，往往才是有利的投資時機。Shares投資策略主管查德胡瑞（Gargi Chaudhuri）指出，1990年來五次升息周期中，Fed在最後一次升息和第一次降息之間平均持續10個月，平均而言，按兵不動的間隔期間股債券回報會比在第一次降息後的期間要高。

殖利率 降息 投資

上一則

力抗Temu及SHEIN 亞馬遜在深圳成立首個亞太區創新中心

下一則

美股知名多頭大力看好「2類股」反攻 預言美經濟將軟著陸

延伸閱讀

道指續創新高 史指連漲七周

道指續創新高 史指連漲七周
三巫日到了 5兆美元美股選擇權到期 交易可能爆量

三巫日到了 5兆美元美股選擇權到期 交易可能爆量
Fed將宣今年最後一次利率決策 決策日美股反應回顧

Fed將宣今年最後一次利率決策 決策日美股反應回顧
科技七雄撐起史坦普500半邊天

科技七雄撐起史坦普500半邊天

熱門新聞

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07

超人氣

更多 >
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅
東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解