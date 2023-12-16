紐約Fed行長 : 目前不會討論降息

紐約Fed行長威廉斯表示，降息 不是Fed目前討論的話題。

他表示，「我們現在並不是真的在談論降息。」「我們非常關注擺在我們面前的問題，正如鮑爾主席所說，我們的貨幣 政策是否已達到充分限制性的立場，以確保通膨回落至2%？這就是擺在我們面前的問題。」

道瓊工業指數創歷史新高，10年期公債殖利率本周跌破4.3%，交易員將聯準會 本周預測明年降息三次視為Fed正在改變強硬立場，並將開始在明年比預期更快地開始降息。

根據聯邦基金期貨，交易員押注Fed降息幅度將超過三次。期貨市場也顯示，聯準會最快可能在三月開始降息。

威廉斯的談話似乎正在抑制一些這種熱情。在被問及三月降息的期貨定價時，他表示：「我只是認為現在考慮這一點還為時過早。」

他指出，聯準會將繼續依循數據作出決定，如果通膨緩和的趨勢逆轉，聯準會就準備再次收緊政策。

威廉斯說：「就足夠的限制而言，我們看來已經達到或接近這一水平，但情況可能會發生變化。」「我們在過去一年了解到的一件事是，數據可能會以令人驚訝的方式發生變化。如果通膨的進展要停滯或逆轉，我們需要準備好進一步收緊政策。」

聯準會預計其最偏好的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數將在2024年降至2.4%，到2025年進一步降至2.2%，並最終在2026年達到2%的目標。10月PCE年增3.5%。

威廉斯表示，「我們肯定會看到通膨放緩。貨幣政策正在按預期發揮作用。」「我們必須確保通膨會持續回跌至2%。」