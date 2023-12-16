美股最錢線/Fed放鴿效應 相當降息兩碼

即使聯準會 主席鮑爾 在最新的政策會議後表示，現在宣布戰勝通膨還為時過早，但金融市場實際上已經替他宣告了勝利。

部分仍擔心通膨的經濟學家認為，讓市場掌握主導權會導致未來出現麻煩。

Evercore ISI副主席古哈(Krishna Guha)表示，聯準會明年降息 三次的預測蓋過了鮑爾對前景表現謹慎的努力。

Santander Bank美國首席經濟學家史丹利(Stephen Stanley)表示，市場認為三次降息的預測「是對聯準會鴿派立場的驗證」。

這種鴿派情緒引發了市場的強勁反彈，道瓊工業平均指數飆升至歷史新高，而美元和美債殖利率大幅跳水。

盈透證券(Interactive Brokers)資深經濟學家托雷斯(Jose Torres)表示：「市場參與者情緒高漲，導致金融狀況達到緊縮政策期間最寬鬆的水平，這可能會引發新一輪通膨。」他指出，鮑爾發表最新言論後，所有大宗商品價格均大幅上漲。

他表示，他很難相信聯準會非常樂觀的經濟前景，即1.4%的GDP年增率和失業率小幅上升將使經濟明年的通膨率回 2%。

聯合國糧農組織經濟部總裁布魯斯卡(Robert Brusca)表示，雖然失業率接近50年來的最低點，但聯準會似乎已準備好降息。

他也認為：「如果聯準會開始降息，不知道將如何將通膨率降至2%。」他指出，薪資成長持續過快，無法將通膨降至這一水平。

市場正在為聯準會的寬鬆政策做準備。經濟學家表示，在鮑爾的記者會之後，金融狀況已經緩解，相當於降息25個基點兩次。這削弱了聯準會先前發出的訊息，即在宣布勝利之前，將利率維持在更高水平，以繼續在放緩通膨方面發揮作用。

史丹利表示，也許聯準會的轉向並不像市場想像的那麼劇烈。話雖如此，他認為聯準會「在通膨問題上變得溫和」。（財經新聞組）