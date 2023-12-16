區域銀行危機將遺患多年

矽谷銀行的破產效應可望沿續數年之久。（路透）

今年困擾美國地區銀行的混亂情況可能會更加嚴重。在未來一段時間內，它仍有可能衝擊這些貸款 機構。

監管機構透過保證理賠矽谷銀行和Signature銀行的未保險存款，同時尋找願意接受First Republic第一共和國的存款和資產的承受，穩定了局勢。

但這並沒有讓許多區域銀行業務模式產生根本轉變。它們開始支付更多利息以留住存款，這樣就可以保持資金完好，這也削減了它們的利潤。這些中型銀行嚴重依賴貸款和存款之間的利差，而摩根大通和美國商銀等較大的全國性銀行可以依靠其他收入來源。

耶魯大學金融穩定計畫研究副主任凱利(Steven Kelly)表示：「2023年的情況是另一種表現，是對大型銀行商業模式的又一次認可。事實上，這對於擁有利基商業模式的地區性銀行來說是一種毀滅性的打擊。」

因此，一些業者已開始分拆資產和某些業務。其他則預計將相互合併，以便更好地與更大的競爭對手競爭。

預計2024年區域銀行的獲利率 將繼續下降，因為即使聯準會 開始降息，利率仍將維持在高點。

地區銀行Zions執行長西蒙斯(Harris Simmons)上周表示，在聯準會宣布完成升息後，「我認為存款成本將繼續上漲2到3季」。

一些中型銀行也面臨監管機構提出更高資本要求的前景，這也將抑制利潤。

如果美國經濟進入衰退，那麼借款人遇到更多麻煩並且無法償還貸款，就會給這些銀行帶來其他問題。

Wedbush銀行分析師起亞維里尼(David Chiaverini)表示：「我們尚未度過這個周期的經濟放緩部分。」他預計2024年將出現溫和衰退。

一個具體的擔憂是，商業房地產可能開始給地區銀行帶來重大損失，這些銀行是美國各地辦公室的主要融資者，這些辦公室在疫情期間空置，且尚未恢復大流行前的入住率。

阿波羅首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)在最近的報告中表示：「地區銀行需要一些時間來修復資產負債表。」